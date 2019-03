Meghan sofre ataques racistas e palácio monta equipe de monitoramento

A família real britânica reforçou sua operação nas redes sociais devido ao aumento de ataques racistas que Meghan Markle está recebendo desde que anunciou sua gravidez.

Funcionários do Palácio de Kensington estão monitorando as redes e excluindo contas e comentários abusivos contra a duquesa de Sussex. O palácio também está usando um software para filtrar o uso de determinadas palavras e expressões, além de emojis ofensivos e agressivos, como armas e facas.

O grupo de defesa ‘Hope Not Hate’ fez um levantamento com mais de 5 000 tuítes contendo hashtags ofensivas contra Meghan. A análise, feita entre janeiro e fevereiro, aponta que um grupo de cerca de vinte perfis eram responsáveis por cerca de 70% das publicações, entre elas imagens e memes.

De acordo com o grupo, as contas foram criadas com o propósito de produzir conteúdo negativo sobre a duquesa.

Meghan tornou-se alvo de comentários racistas logo após os rumores de seu relacionamento com o príncipe Harry. Os ataques aumentaram depois do casamento real, no ano passado, e agora, com a gravidez, as ofensas continuam crescendo.

