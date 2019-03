Você vai amar as sandálias desenhadas por atriz de ‘Legalmente Loira’

A primavera norte-americana está se aproximando e Reese Witherspoon lançou os melhores pares de sapatos para a estação. Draper James, a linha de roupas da atriz sulista, juntou-se à marca de calçados italianos de luxo, M.Gemi, para criar das sandálias.

Três modelos previamente lançados pela marca italiana estarão presentes na nova coleção, recebendo um “upgrade” em suas estampas. São eles “The Pilone”, “The Risata” e “The Treccia”. Os saltos altos Pilone são um clássico da grife e um dos pares mais populares, tendo acumulado uma lista de espera com mais de 1.600 pessoas para adquirir os sapatos.

“Queríamos trabalhar com uma marca que valorizasse o luxo e a atenção aos detalhes da maneira como fazemos no M.Gemi”, disse Cheryl Kaplan, co-fundador e presidente da M.Gemi à revista People. “A nova coleção Draper James x M.Gemi mostra o charme sulino da marca de Reese combinada com a experiência luxuosa de design italiano da M.Gemi.”

The Pilone

Os clássicos sapatos de salto alto podem ser usados tanto em looks para um evento mais formal quanto para um passeio. São delicados, mas confortáveis para o dia a dia. Não é a toa que há uma lista de espera gigantesca por eles! O valor é de 278 dólares.

The Risata

Com o salto menor e mais grosso, o Risata é parecido com o Pilone, mas agora vem com estampas de verão. É superconfortável e elogiado até por quem prefere sandálias sem salto. O valor é de 248 dólares.

The Treccia

Para as mulheres que não são fãs de saltos e preferem uma rasteirinha para o verão, o modelo Treccia é a opção perfeita. Feitos de couro, são super delicados e complementam um look bem fresquinho para os dias quentes. O valor é de 178 dólares.

Todos os modelos podem ser comprados nos sites da M.Gemi e da Draper James. Reese fez um belo investimento, não é mesmo?

Leia mais: 10 acessórios que estão bombando em 2019

+ Alerta tendência: as snake prints são a nova oncinha

Siga CLAUDIA no Youtube