Vestidos de noiva: saia do branco e se jogue nas cores vibrantes

Noiva de bordado colorido no vestido pode? Pode sim e fica lindo!!! Este vestido deuso que encontrei no @casarei é de Sassi Holford e trouxe alegria e um ar despojado ao look da noiva. Ficou lindo e super autêntico. Portanto, se você sonha com detalhes coloridos no seu vestido, vá em frente 3 arrase no look. Lembrem-se sempre, a noiva tem que seguir o seu estilo e seu gosto particular. Arrasem!!!! . . . . #vestido #vestidos #vestidodenoiva #vestidodecasamento #bride #bridetobe #bridetobride #bridalgown #weddingdress #noiva #noiva2017 #noiva2018 #colorido #vestidodenoivacolorido #borntobeabride #b2bb

A post shared by Born to Be a Bride 💐 (@borntobeabride) on Oct 28, 2017 at 11:45am PDT