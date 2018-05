Vestidos de noiva com capa para quem quer fugir do óbvio

O vestido com capa está longe de ser uma novidade. O modelo já vem fazendo sucesso nos red carpets das últimas temporadas e conquistou seu espaço no cenário do street style.

Para alegria das noivas fashionistas, aos poucos o conceito ganhou também destaque nas coleções de moda noiva.

Inicialmente uma proposta mais voltada para o inverno, a capa ganhou versões mais leves, permitindo também seu uso nas estações mais quentes. Ela pode sair do próprio vestido, cobrindo apenas a região das costas ou toda a região dos ombros. O item pode também ser preso ao pescoço, como um acessório.

É importante lembrar que o uso da capa dispensa o uso do véu, pois um acessório anula o outro.

O modelo não é uma exclusividade das noivas fashionistas. É verdade que o vestido com capa foge um pouco do tradicional, mas vale ressaltar que o item deixa o visual bem marcante.

As versões de capa em renda ou tule combinam bem com modelos no estilo boho, unido poder e feminilidade!

Vestidos minimalistas, em tecidos lisos e encorpados, com pouco ou nenhum bordado, ganham um charme especial com a capa cobrindo os ombros.

Para as noivas que preferem um visual mais romântico, a melhor alternativa é um vestido com capa em tecidos esvoaçantes e com bordados delicados.