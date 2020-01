Vem ver os looks mais interessantes da estreia de ‘Vingadores: Ultimato’

Respira fundo! Após um ano desde a estreia do emocionante ‘Vingadores: Guerra Infinita‘, a espera finalmente está chegando ao fim e, na próxima quinta (25), todo mundo vai poder conferir o quarto e último filme da saga, ‘Vingadores: Ultimato’, nos cinemas mundiais.

Mas enquanto a gente não descobre quem, de fato, vai morrer na história (incluindo o vilão Thanos), nem qual será o grande desfecho da trama, vale dizer que na noite de segunda (22) rolou, em Los Angeles, a grande première do longa, reunindo boa parte dos atores e atrizes que já participaram de filmes da Marvel – além de nos presentear com uma verdadeira chuva de visuais de festa que passaram pelo tapete roxo do evento.

Viúva Negra e Capitão América, ou melhor, Scarlett Johansson e Chris Evans Viúva Negra e Capitão América, ou melhor, Scarlett Johansson e Chris Evans

Teve Brie Larson (a Capitã Marvel) e Scarlett Johansson (a Viúva Negra), bem alinhadas nas produções, usando representações das Joias do Infinito em um híbrido de pulseiras e anéis.

Scarlett Johansson (à esquerda) e Brie Larson (direita) Scarlett Johansson (à esquerda) e Brie Larson (direita)

Scarlett, inclusive, foi a mais bem vestida do evento, e poderia tranquilamente derrotar Thanos com esse lookinho brilhante.

Destaque também para Danai Gurira (a Okoye) e seu longo pink deslumbrante da Oscar de La Renta.

A seguir, veja os looks dos atores e atrizes que passaram pelo tapete roxo da estreia de ‘Vingadores: Ultimato’

Brie Larson veste Celine

Scarlett Johansson veste Versace

Zoe Saldana veste Givenchy

Letitia Wright veste Armani Privé

Chris Hemsworth

Tessa Thompson veste Ronald van der Kemp

Evangeline Lilly veste Denis Gagnon

Chris Evans

Danai Gurira veste Oscar de la Renta

Paul Rudd

Pom Klementieff veste Chanel

Liam Hemsworth

Ming Na Wen veste Rami Al Ali

Miley Cyrus veste YSL

Mark Ruffalo

Karen Gillan veste Christopher Kane

Sebastian Stan

Chloe Bennet veste Blumarine

Gwyneth Paltrow veste G. Label

Natalie Portman veste Dior

Elsa Pataky

Linda Cardellini veste J. Mendel

Elisabeth Olsen veste Alexandre Vauthier