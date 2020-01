Scarlett Johansson poderia até derrotar Thanos com esse look do dia

OMG! Na última segunda-feira (22), Los Angeles se transformou no quintal da Marvel. A gente explica: aconteceu a tão aguardada estreia de “Vingadores: Ultimato” e o tapete vermelho tinha mais celebridades A List do que o próprio Oscar e, no meio de tanta gente famosa, qual a melhor forma de se sobressair? Bem, se você for a Scarlett Johansson basta ser você mesma – e foi exatamente isso o que ela fez.

A intérprete da Viúva Negra resolveu entrar ainda mais na personagem e vestiu o melhor tubinho de ~espiã assassina sexy~ e parecia estar vivendo o melhor momento da vida dela. É um daqueles raros momentos de red carpets nos quais tudo parece funcionar!

O vestido glitterizado Versace nasceu para ser usado pela atriz, o cabelo e o make estavam no ponto e os acessórios dourados melhoraram ainda mais a produção.

Detalhe para a incrível pulseira-manopla escolhida pela atriz para a première que qualquer fã do MCU (Universo Cinematográfico Marvel) reconheceria a inspiração. Brie Larson também teve a mesma ideia, a propósito!

Scarlett Johansson e Brie Larson com as manoplas inspiradas na luva do Thanos. Scarlett Johansson e Brie Larson com as manoplas inspiradas na luva do Thanos.

Sim, é uma versão ~fashion~ da luva com as Joias do Infinito usada por Thanos (Josh Brolin) para exterminar metade da humanidade. Sinceramente, a da Scarlett é mais bonita – e sexy.