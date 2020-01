Uau! Meghan Markle usou o look mais belo de todos no Marrocos

Uau! Meghan Markle e Príncipe Harry estão representando a Família Real britânica no Marrocos e, nos próximos dias, devem conhecer algumas iniciativas de empreendedorismo e empoderamento de jovens. Neste domingo (24), foram recebidos em um jantar chiquíssimo na residência de Thomas Reilly, embaixador do Reino Unido no país.

Para a ocasião, o duque e a duquesa de Sussex capricharam no look do dia e apareceram mais glamourosos do que nunca – se isso é possível.

No melhor estilo Talitha Getty, Meghan escolheu um vestido kaftan em um tom de bege fabuloso. Exclusiva, a peça Dior contava com pequenos cristais bordados nas mangas.

Os brincos de diamante e os saltos metalizados foram o completamento perfeito para a produção extremamente polida. No entanto, o melhor acessório escolhido por ela foi o marido mesmo. Que casal.