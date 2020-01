Meghan Markle e Harry chegaram no Marrocos e pareciam estrelas de cinema

Foi dada a largada para o novo tour real! Após um luxuoso chá de bebê em Nova York, Meghan Markle já voltou ao trabalho e, ao lado do marido Príncipe Harry, já se encontra no Marrocos. Representando o governo britânico, nos próximos dias, o casal deve conhecer diversas iniciativas de educação, empreendedorismo e empoderamento dos jovens do país.

Leia Mais: Com boné e legging, Meghan Markle monta look chiquíssimo e sem esforço

Então, pode esperar várias trocas de looks e o começo não poderia ser mais promissor. Neste sábado (23), o duque e a duquesa desembarcaram em Casablanca e, assim, eles basicamente pareciam estrelas de cinema. Enquanto Harry, que tem o dom de escolher os ternos mais sem graça do mundo, surpreendeu ao aparecer com uma produção mais clara – que valorizou a beleza dele ainda mais -, Meghan estava mais glamourosa do que nunca.

Veja também







–

É incrível como quando ela decide sair da zona de conforto e parar de usar roupas em tons de preto e bege, ela desencanta. O vestido vermelho (a cor que deveria ser a melhor amiga dela!) era Valentino, tinha o detalhe todo fofo da capa nos ombros e iluminou o rosto da grávida mais famosa do mundo.