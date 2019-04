4 acessórios de cabelo para usar no trabalho

Na correria do dia a dia, nem sempre conseguimos fazer penteados mais elaborados, mas não é por isso que precisamos usar os cabelos sempre da mesma forma. Os acessórios são a maneira perfeita de adicionar elementos e renovar o visual de forma fácil.

Nas últimas estações, alguns acessórios de cabelo que já foram tendência voltaram a fazer sucesso. Em vários tecidos, formas e tamanhos, há itens perfeitos para todos os estilos e ocasiões, inclusive as mais formais, como o ambiente de trabalho.

Confira 4 dicas de acessórios para usar nos dias de trabalho:

1- Grampos e presilhas

Direto dos anos 90, os grampos e presilhas decorados são a grande aposta da temporada para os acessórios de cabelo. Eles podem ser uma maneira superfácil e prática de atualizar o look de trabalho. Usá-los na lateral da cabeça, prendendo parte do cabelo ou da franja é forma mais atual de investir no acessório.

As versões coloridas ou com palavas escritas funcionam super bem para ambientes mais informais. Os mais discretos, com pérolas, por exemplo, podem ir até a escritórios mais formais. Os grampos comuns também são super bem-vindos. Para deixá-los mais atuais, experimente cruzar dois deles na lateral da cabeça.

1- Presilha Seta Antique Gold, C&A, R$ 16,90

2- Grampo Seta Antique Silver, C&A, R$ 26,90

3- Pack de Presilhas com Pérolas, Zara, R$ 119,00

4- Grampos de Cabelo Metal Pérolas, C&A, R$ 27,90

2- Tiaras e faixas

Mais uma tendência antiga, a tiara voltou a aparecer nas últimas semanas de moda e já está bombando. As mais delicadas são uma boa maneira de acrescentar algum acessório sem ousar muito ou chamar muita atenção.

As tiaras grossas e acolchoadas, muitas vezes com aplicações de pérolas e brilho são as preferidas do momento. Apesar de não serem nada discretas, elas também funcionam para o ambiente de trabalho por serem feitas de materiais finos, como o veludo.

1- Tiara Veludo Preta e Pérolas, Pri Schiavinato, R$ 129,00

2- Tiara de cabelo 2 unidades, C&A, R$ 19,90

3- Faixa de Cabelo Crystal, Amaro, R$ 49,90

4- Tiara Veludo Simples Rosa Antigo, Pri Schiavinato, R$ 49,00

3- Scrunchies

Apesar do nome diferente, os scrunchies são os mesmo elásticos volumosos super populares nos anos 80 e 90. Eles voltaram em várias cores, estampas e texturas. As xuxinhas de cor lisa ou mais neutras funcionam muito bem para o ambiente de trabalho e para quem tem um estilo mais básico.

Além de tornar penteados como coques e rabos de cavalo mais interessantes, os scrunchies têm a vantagem de não quebrar o cabelo por serem revestidos com tecido. Você pode até criar o seu próprio acessório em casa revestindo seus elásticos comuns com o tecido que preferir.

1- Pack de 3 Scrunchies, Zara, R$ 59,00

2- Kit com 2 Borrachinhas de Cabelo Scrunchies, Renner, R$ 19,90

4- Laços

Os laços são perfeitos para aquelas que preferem acessórios mais delicados e românticos. Eles também funcionam super bem em penteados simples, como o rabo de cavalo, e até para serem usados ao redor da cabeça, como faixa.

Você pode fazer o seu em casa, do tamanho que preferir, usando um pedaço de fita de qualquer cor e material.

*Preços consultados em abril de 2019

Leia também: 14 perfumes para presentear no Dia das Mães

Siga CLAUDIA no Youtube