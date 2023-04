Tom Ford se despede da direção criativa de sua marca homônima

Tom Ford deu o adeus final à direção criativa de sua marca homônima, a Tom Ford. O estilista apresentou a sua última coleção através das redes sociais. Após 13 anos no comando da grife, ele se despede com uma releitura dos seus looks favoritos. Os vídeos da campanha contam com modelos que fizeram parte da sua história, como a brasileira Carol Trentini, Karlie Kloss, Joan Smalls, Amber Valletta e Karen Elson.

Com uma pegada sexy e glamourosa, a coleção inspirada nos arquivos de Tom Ford é apresentada em 3 vídeos, filmados por Steven Klein, famosíssimo cinegrafista e fotógrafo de moda. As imagens colocam as modelos como itens de colecionadores em um museu, dispostas em vitrines.

Toda a sequência de vídeos mostra as fases mais icônicas do estilistas e faz uma linha temporal de suas criações. Ele revisita o vestido tubinho de mosaico de vidro da coleção de primavera/verão 2014, modelo que a própria Beyoncé usou. Tem também o famoso top de armadura que Zendaya vestiu em 2020 no Critics’ Choice Awards. Há uma referência ao terninho de veludo da Gucci com uma camisa de seda por baixo, muito parecida com a que Madonna usou no VMA, em 1996.

Confira abaixo um dos vídeos da coleção:

O vídeo final simula um luto, algo bem simbólico para a despedida de Tom Ford. Karen Elson, que também é cantora, faz um canto lírico, enquanto as outras gritam e choram de forma ironicamente dramática. Ford apenas observa o acontecimento.

Em suma, as modelos usam vestidos metálicos, jeans com jeans, mini vestidos e ternos com estampa de oncinha. Apenas no vídeo do “velório” é que todas estão de preto, garantindo toda a dramaticidade do encerramento de um ciclo. O estilista, que repaginou a Gucci e a Yves Saint Laurent nos anos 2000, tinha voltado às passarelas com o lançamento da prêt-à-porter de sua marca em 2010 e, agora, vemos sua despedida.

Além de trabalhar com moda, Tom Ford também se aventurou pelo cinema, tendo sido bem aclamado como diretor. Os seus dois únicos filmes foram elogiados pela crítica, sendo eles: Direito de Amar, de 2009, e Animais Noturnos, de 2016, longa que levou o Grande Prêmio do Júri na 73ª edição do Festival de Veneza.

Tom Ford fundou sua marca em 2005 e, em 2022, a grife foi vendida à Estée Lauder. Segundo o Valor Econômico, o grupo já licenciou o nome da marca para Ermenegildo Zegna, durante 20 anos, para produção de roupas da linha feminina e masculina, acessórios e mais.