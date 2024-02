6 tendências de estampas que vão bombar em 2024

Há quem não consiga sair de casa sem um belo print e há quem passe longe desse estilo, preferindo apenas roupas lisas. As pessoas que não curtem tanto explorar este universo, muitas vezes, afirmam que têm dificuldade de entender o quê combina com o quê ou acham que elas não se encaixam no dia a dia. Mas será que é assim mesmo? Para explorar mais e fazer bons mixes, trazemos dicas e as tendências de estampas que vão bombar em 2024.

“Esqueça o mito de que estampas não são versáteis. São, sim, e podem ser coordenadas tanto entre si (mix de estampas), quanto com as cores que a compõem, com lisos neutros e até com cores de oposição para quem gosta de looks mais ousados”, afirma Ana Vaz, consultora de estilo e idealizadora e diretora da Butique de Cursos.

Como usar estampas em looks formais

Segundo a especialista, elas podem ganhar um ar mais formal quando recebem cores sóbrias ou mais discretas, quando são bem escuras ou bem claras.

Além disso, as estampas podem ser exploradas em diferentes locais e contextos, desde atividades de lazer até o ambiente de trabalho.

Ana explica que o importante é escolher estampas que se conectem com o seu estilo de vida, estilo pessoal e gosto.

E como escolher as estampas certas para você?

“Olhe para o que você já tem. No seu guarda-roupa há dicas de estampas que você já usa e ama.” A partir disso, a estratégia é optar por similares em temas, formatos, tamanhos e/ou cores.

E uma dica, caso você queira inovar ainda mais e buscar algo completamente novo e diferente do que você já possua, é provar as peças. Ver a estampa no corpo e compor looks com ela faz toda a diferença.

Aproveite o passeio ao shopping, por exemplo, e brinque com as peças no provador das lojas que você mais gosta. Vale variar em tamanho, formato e cores para o mesmo tema de estampas. “Ampliar as possibilidades faz toda a diferença na hora de experimentar.”

Você é fã das estampas ou quer dar uma chance para se aventurar em novos looks? Que tal já começar com o que está em alta? Conversamos com Ana Vaz sobre tendências na área e separamos as sete estampas que vão bombar em 2024. Confira abaixo:

Tendências de estampas para 2024

1. Florais gráficos ou de fundo escuro

Esse tipo de estampa é praticamente uma constante na moda e quase uma unanimidade.

Para 2024, os florais mais gráficos e os de fundo escuro, que se diferenciam do floral tradicional de ar mais romântico e mais comum, devem ganhar espaço. Além disso, há os florais em formatos maiores, que comunicam ousadia e vitalidade.

2. Listras marcantes

Gráficas, marcantes, e ainda assim familiares. Segundo Ana, as listras funcionam bem para lazer, trabalho e até festas. Fazem um ótimo contrapondo a peças de apelo mais artesanal ou discreto. “A versatilidade dessa estampa colabora para seu sucesso.”

3. Xadrez

Seja em cores suaves ou vibrantes, essa estampa ganha destaque no verão 2024. Os tamanhos grandes relembram os anos 1970 e 1980. O Madras, xadrez colorido de origem indiana, promete se destacar e está atrelado a outra tendência forte para 2024: o estilo boho.

4. Poás

Com um ar retrô, é uma estampa clássica e comercial. A tendência vale tanto para poás menores quanto maiores, e não se limita às vestimentas: pode ser pensada inclusive para calçados.

5. Abstratas manchadas

Uma espécie de tie-dye ou ombré digital. “Esse tipo de estampa, que une o apelo boho (bastante em alta) à tecnologia, à estamparia digital, tem sido aplicada em tules e até em tecidos planos como seda e linho. São familiares e ao mesmo tempo atuais”, explica Ana.

6. Caxemira

A estampa caxemira, cashmere ou paisley também volta com o estilo boho e tem ganhado cada vez mais espaço. Colorida, orgânica e também um clássico da estamparia funciona muito bem para várias ocasiões e se adapta a modelagens mais fluidas e leves.