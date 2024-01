Como usar roupas com laço sem deixar o visual infantil

Brilho, broches, bordados e aplicações: o decorativismo está em alta no mundo da moda. E entre os detalhes que estão em alta está um velho conhecido: o laço. Principalmente em tamanhos maiores, tecidos mais estruturados e ares esculturais, as roupas com laços são perfeitas para quem busca detalhes que agregam drama, feminilidade ou até mesmo glamour ao visual – mesmo em looks do dia a dia.

“Em muitos momento da moda os laços foram associados à delicadeza e ao romantismo – e vale pensar romantismo como algo que se opõe ao racionalismo, à praticidade pura e simples, e a uma certa impessoalidade – estando destinados apenas a mulheres e crianças (mas já foram muito usados em roupas masculinas)”, afirma Ana Vaz, consultora de estilo e idealizadora e diretora da Butique de Cursos.

Roupas com laços e seus estereótipos

Segundo a especialista, com a simplificação da roupa masculina, que se livra do decorativismo e foca no que é essencial, prático e móvel, principalmente a partir do final do século 19 e começo do século 20, os laços permaneceram conectados à ideia de feminilidade.

Esse conceito construído socialmente, entre outras coisas, propõe que mulheres ostentem uma imagem mais delicada, frágil e dócil e, para isso, vistam-se de forma mais delicada que os homens, mais enfeitada e até mesmo menos prática, já que estariam mais imóveis que eles e com menos acesso à esfera pública.

“É importante lembrar que, neste período, as mulheres da elite não trabalhavam e eram vistas como apêndices de seus maridos. Os laços da moda atual são realmente mais esculturais e maiores, estão distantes da ideia da fragilidade. São robustos e imponentes.”

Para quem deseja uma imagem impactante usando laços, a pedida é escolher as peças que os trazem em destaque, grandes e em materiais mais encorpados ou armados.

Justamente por estarem atrelados à ideia de feminilidade, os laços também foram muito explorados em roupas infantis, quando os estereótipos de “roupas para meninos” e “roupas para meninas” ficam ainda mais evidentes.

Logo, foi criada a percepção errônea de que os laços trazem um ar de infantilidade ao visual. Mas é possível explorá-los sem esse receio.

Como usar roupas e acessórios com laços?

A dica de Ana para fugir desse estereótipo é, como já mencionado, escolher tamanhos maiores e materiais mais encorpados, e vale explorar laços em cores mais vibrantes ou escuras, associados a peças que não fazem parte do repertório estético mais delicado ou romântico (como a alfaiataria e as roupas esportivas).

“Outra possibilidade é fazer misturas entre peças com laços e peças de estilos opostos também, como uma camisa com laço coordenada com um jeans mais despojado ou destroyed, ou uma saia curta de couro, ou uma parte de baixo com pegada esportiva + calçados pesados ou esportivos também”.

Quem busca um visual mais sofisticado por optar pelos que decoram peças feitas com materiais nobres, e manter estes materiais no restante do look (ex: camisa de tafetá com laço + parte de baixo em tecido de alfaiataria como a lã fria, ou em seda, ou no couro).

Já para explorá-los em uma estética mais urbana, dá para coordenar a peça que tem o laço com peças desse universo, sempre mais práticas, móveis, confortáveis: tênis, coturnos e botas, calças, saias, bermudas e shorts em tecidos como o jeans e sarja ou em tecidos usados para construir roupas esportivas.