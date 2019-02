A minúscula bolsa que é a nova tendência de moda

As tendências de moda sempre trazem criações inusitadas, inclusive no quesito acessórios. Quando se trata de bolsas, as maxi bags já tiveram sua vez, mas há quem prefira as bolsas menores, como as clutches. Mas até para quem gosta de bolsas pequenas, a novidade da vez vai surpreender pelo tamanho.

A marca francesa Jacquemus lançou um novo modelo de bolsa que deu o que falar nas redes sociais. É, provavelmente, a menor bolsa que você já viu.

O lançamento da coleção é a minibolsa Le Chiquito. De cara você pode não gostar ou até mesmo achar esquisita, mas com certeza você vai acabar pensando que ela é uma fofura e que precisa ter uma.

Disponível em várias cores, diferentes modelos e texturas, várias pessoas já começaram a usá-la e ela está virando um sucesso, para além das passarelas, onde foi apresentada. Ela está a venda pelo site da marca por 486 dólares, o equivalente a 1.812 reais.

Confira os detalhes dos diversos modelos da Le Chiquito:

E aí, você teria uma?

