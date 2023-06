Cluttercore: a tendência de exageros que está bombando na internet

Seja na decoração ou na moda, a estética minimalista é uma das grandes tendências do momento. Entretanto, um estilo tem ido na contramão e ganhado popularidade: o cluttercore.

A tendência já acumula mais de 106 milhões de visualizações no Tik Tok e é marcada por cores vibrantes, estampas misturadas e muita criatividade.

É quase um vale tudo, como parte da moda livre e experimental que manifesta os diversos estímulos que temos. “O cluttercore é caracterizado pelo uso de muitas estampas, acessórios exagerados e itens coloridos. Nessa tendência, encontramos elementos como xadrez, listras, vintage e sobreposições”, como exemplifica a fashionista Jess (@jessoficial).

Qualquer um pode aderir a tendência com facilidade, justamente por tratar da combinação de elementos inusitados, capaz de criar uma estética única e personalizada. “Todos temos peças chaves dentro do nosso guarda-roupa e podemos nos aventurar e montar composições não tão óbvias, misturando cores e estampas.”

Mas o começo não precisa ser assustador ou completamente diferente do que você está acostumada. “Conseguimos iniciar com calma através das sobreposições, que trazem complexidade ao look”, pontua Jess.

O cluttercore, por celebrar as produções únicas, diferentes de qualquer outra pensada anteriormente, ajuda a variar na construção de visuais distintos para compromissos diversos.

“Cada ocasião pede algo, e acredito que podemos pensar em cada momento, considerando a tendência, para nos expressarmos através desses elementos”, termina a fashionista.

