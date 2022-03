Tapete vermelho: os melhores looks do Oscar 2022

Na noite deste domingo (27), os maiores nomes do cinema internacional se reuniram Teatro Dolby, em Los Angeles, para a cerimônia do Oscar 2022. E no tapete vermelho, como de costume, não faltaram looks incríveis e inspiradores – dignos de uma das maiores premiações do cinema! Veja as produções que mais encantaram.

Vermelho, a cor da noite

1/11 Ariana DeBose concorre ao prêmio de de Melhor Atriz Coadjuvante por Amor, Estranho Amor. (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images) 2/11 Kirsten Dunst, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por Ataque dos Cães. (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images) 3/11 A atriz Marlee Matlin. (Momodu Mansaray/Getty Images) 4/11 A atriz canadense Amy Forsyth. (Emma McIntyre/Getty Images) 5/11 A atriz e comediante Tracee Ellis Ross. (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images) 6/11 A atriz, cantora e dançarina Rosie Perez. (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images) 7/11 A atriz Molly Sims. (Mike Coppola/Getty Images) 8/11 A atriz Jennifer Garner. (Mike Coppola/Getty Images) 9/11 O ator Simu Liu, do filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. (Momodu Mansaray/Getty Images) 10/11 Andrew Garfield com paletó de veludo vinho. (Mike Coppola/Getty Images) 11/11 a apresentador Kevin Frazier. (Momodu Mansaray/Getty Images)

O vermelho foi definitivamente o grande destaque da noite! A cor marcou presença nos looks das atrizes Ariana DeBose e Kirsten Dunst, que concorreram ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por Amor, Estranho Amor e Ataque dos Cães, respectivamente, e até nos ternos masculinos, como o usado pelo ator Simu Liu, do filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Ariana, aliás, levou a estatueta para casa, se consagrando a primeira atriz negra abertamente LGBTQIA+ a vencer o Oscar.

A delicadeza do rosa

1/6 A atriz, modelo e cantora Zoë Kravitz. (Mike Coppola/Getty Images) 2/6 A atriz Mila Kunis. (David Livingston/Getty Images) 3/6 A cantora e atriz Jessie Buckley. (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images) 4/6 a atriz britânica Lily James. (Mike Coppola/Getty Images) 5/6 A atriz e cantora Carolina Gaitán. (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images) 6/6 A atriz e humorista Niecy Nash com vestido pink com fenda profunda. (Mike Coppola/Getty Images)

Você é fã do rosa? A cor marcou presença tanto no pastel, como nos looks de Zoë Kravitz, a Mulher Gato do filme The Batman, e no belo longo drapeado de Mila Kunis, quanto no pink, como no vestido sexy com fenda e cauda longa de Niecy Nash.

Azul em todos os tons

1/7 Nicole Kidman, indicada ao prêmio de Melhor Atriz por "Being the Ricardos". (Kevin Mazur/Getty Images) 2/7 A atriz Saniyya Sidney com vestido azul claro com flores de Giorgio Armani. (Mike Coppola/Getty Images) 3/7 Halle Bailey, que interpretará Ariel no live-action de "A Pequena Sereia", optou por um modelo com recortes ousados. (Kevin Mazur/Getty Images) 4/7 A atriz Jessica Serfaty com longo azul de manga única. (Jeff Kravitz/Getty Images) 5/7 A rapper Megan Thee Stallion. (Jeff Kravitz/Getty Images) 6/7 A atriz e comediante Amy Schumer, uma das apresentadoras do Oscar 2022. (Mike Coppola/Getty Images) 7/7 A atriz e roteirista Jamie Lee Curtis. (Kevin Mazur/Getty Images)

O azul foi uma das cores mais populares no tapete vermelho, especialmente os mais lavados e suaves, como o Armani Privé com construção ousada usado por Nicole Kidman, que concorre ao Prêmio de Melhor Atriz por Being The Ricardos, e o tomara que caia romântico, todo bordado com flores, de Saniyya Sidney, da grife Giorgio Armani.

Foco no brilho (e nos metalizados!)

1/7 Lupita Nyong'o surgiu deslumbrante em longo dourado. (Momodu Mansaray/Getty Images) 2/7 Jessica Chastain, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz por Os Olhos de Tammy Faye. (Jeff Kravitz/Getty Images) 3/7 Zendaya brilhou com saia longa de paetês e top cropped. (Emma McIntyre/Getty Images) 4/7 Olivia Colman concorre ao prêmio de Melhor Atriz por A Filha Perdida. (Kevin Mazur/Getty Images) 5/7 A cineasta e roteirista Sian Heder com paetês prateados. (Jeff Kravitz/Getty Images) 6/7 Alana Haim, de "Licorice Pizza", com longo bordado com detalhes prateados. (Jeff Kravitz/Getty Images) 7/7 A atriz Tanisha Grant com vestido de paetês em vermelho, preto e prata. (Mike Coppola/Getty Images)

Looks cheios de brilho e em tons metalizados foram outros grandes destaques da noite do Oscar. Os paetês marcaram os visuais das atrizes Lupita Nyong’o – com um belo modelo dourado, Jessica Chastain, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz pelo filme Os Olhos de Tammy Lee, e Zendaya. Outro vestido que não passou despercebido foi o longo prateado de Olivia Colman, outra concorrente ao prêmio de Melhor Atriz por A Filha Perdida.

Os clássicos preto e branco

1/13 A atriz e cantora Sofia Carson. (Mike Coppola/Getty Images) 2/13 A atriz e diretora Maggie Gyllenhaal, que dirigiu o longa A Filha Perdida. (Mike Coppola/Getty Images) 3/13 A atriz e produtora Laverne Cox. (Mike Coppola/Getty Images) 4/13 Ari Wegner concorre ao prêmio de Melhor Fotografia por Ataque dos Cães. (Mike Coppola/Getty Images) 5/13 A atriz, cantora e produtora Vanessa Hudgens. (Mike Coppola/Getty Images) 6/13 Penélope Cruz, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz por Mães Paralelas. (Kevin Mazur/Getty Images) 7/13 A atriz e cantora Cynthia Erivo. (Mike Coppola/Getty Images) 8/13 A atriz Uma Thurman elegante em look preto e branco. (Mike Coppola/Getty Images) 9/13 Judi Dench concorre ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por Belfast. (Jeff Kravitz/Getty Images) 10/13 A atriz e comediante Wanda Sykes, uma das apresentadoras do Oscar 2022. (Momodu Mansaray/Getty Images) 11/13 A atriz Caitriona Balfe, protagonista da série Outlander. (Mike Coppola/Getty Images) 12/13 Alana Haim, de "Licorice Pizza", com longo bordado. (Jeff Kravitz/Getty Images) 13/13 A atriz Tati Gabrielle com look de seda branco e nude. (Jeff Kravitz/Getty Images)

E, claro, a elegância clássica do preto e do branco – seja em looks totalmente monocromáticos ou com as duras cores combinadas – também não poderia ficar de fora e seguiu firme e forte na premiação. Não tem como errar, né?