Globo de Ouro 2024: Os looks de destaque do tapete vermelho

Neste domingo (07), acontece o Globo de Ouro 2024, que abre o calendário de premiações internacionais. O evento, que premia as melhores produções do cinema e televisão, acontece no hotel The Beverly Hilton, em Los Angeles – e começa a chamar a atenção antes mesmo da cerimônia: agora, todos os olhos já estão voltados ao tapete vermelho, e aos looks das famosas.

Looks das famosas no Globo de Ouro 2024

Encarnando mais uma vez a Barbie, Margot Robbie, que é uma das favoritas ao prêmio de Melhor Atriz em Musical ou Comédia, desfilou um vestido longo de paetê rosa. Qualquer semelhança com a boneca não é mera coincidência, ok?

Não é apenas na música que Selena Gomez faz sucesso! Nesta edição, ela concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical por Only Murders in the Building. Para a noite, ela optou por um vestido midi vermelho assimétrico com detalhes em preto.

Também concorrendo por Only Murders in the Building, mas na categoria Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia ou Musical, Meryl Streep nos deixou de boca aberta com a saia longa e blazer de paetê, combinados com camisa branca com laço.

Concorrendo ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por Segredos de um Escândalo, Julianne Moore investiu em um tomara que caia de corpete bem estruturado em vermelho vibrante.

A grande estrela do momento, Taylor Swift, fez bonito com o longo de paetê verde com detalhe nas costas e cabelos soltos.

Emily Blunt, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por Oppenheimer, um dos filmes de maior destaque de 2023, surgiu em um vestido longo transparente com aplicações em dourado.

Sofisticada, Jennifer Aniston escolheu um vestido tomara que caia rente ao corpo, com a saia toda bordada. Um modelo atemporal!

Angela Bassett foi outra famosa a apostar no preto, em um vestido de veludo com mangas longas e decote ombro a ombro.

Como não amar os looks modernos de Helen Mirren? A atriz, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Série de Drama por 1923, vestiu um longo lilás e rosa com um casaco de mangas bufantes, e sandálias plataforma prateadas.

A atriz Rosamund Pike, que concorre ao papel de Melhor Atriz Coadjuvante por Saltburn, surpreendeu com um um voilette bordado, e vestido midi de renda com toque de brilho.

Sempre elegante e discreta, Elle Fanning, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical por The Great, desfilou pelo tapete vermelho com um tomara que caia de seda com detalhe de laço no busto.

Como de costume, Bella Ramsey, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Série de Drama pelo fenômeno The Last of Us, optou pela simplicidade com casaco azul claro e calça de alfaiataria. Nos pés, o coturno de sola tratorada – detalhe que amamos!

Queridinha dos tapetes vermelhos, Natalie Portman investiu em um dos seus cortes favoritos, a silhueta “A” clássica, com flores brilhantes bordadas em todo o comprimento.

Gillian Anderson, de Sex Education, Arquivo X e The Crown, optou pela elegância do tomara que caia com saia A, acompanhado de joias discretas e bolsa moderna.

Elizabeth Banks foi outra famosa a apostar no tomara que caia, em uma versão reta com paetês bordados em todo o corpete e comprimento.

Da’Vine Joy Randolph, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por Os Rejeitados, vestiu um longo vinho com peplum e busto de paetê, delineando as curvas. Para completar o visual, batom na mesma cor e cabelos com ondas elegantes.

Jennifer Lawrence, que concorre na categoria Melhor Atriz em Musical ou Comédia por Que Horas eu te Pego?, optou pela discrição com um vestido longo preto e cabelos (longuíssimos!) soltos.

Sandra Hüller, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Drama por Anatomia de Uma Queda, vestiu um longo verde com cauda, pareado com brincos e pulseiras discretos. Uma produção clean e elegante.

Julia Garner, estrela de Inventando Anna, The Royal Hotel e A Assistente, escolheu o brilho para a noite! O vestido longo prateado com corte reto ganhou ares modernos com o decote e os bordados prateados.

Ariana Greenblatt, que integrou o elenco de Barbie, arrancou elogios com a calça de veludo preta de cintura alta e a camisa branca decotada. Para completar o visual, um delineado gatinho bold e cabelos soltos.

Amanda Seyfried também embarcou na tendência dos laços, em um vestido longo reto preto com paetês em vinho.

A atriz e modelo Pom Klementieff, de Missão: Impossível (2023), ousou na transparência e fenda, em um modelo longo sofisticado, mas com toque sexy e moderno.

A atriz Jordana Brewster, da franquia Velozes e Furiosos, deixou de lado o vestido longo para apostar na combinação de saia com top cropped! Destaque para os recortes e bordados, que dão um toque moderno, mas ao mesmo tempo artesanal, ao conjunto.

Hunter Schafer, de Euphoria, surgiu em um vestido longo com pontas transparentes e cintilantes que conferiram um movimento especial ao look, e os cabelos elegantemente presos em um coque polido.

Jennifer Lopez fez bonito com o vestido longo com capa com detalhe de flores em rosa clarinho – delicado, mas cheio de impacto.

A modelo e apresentadora Heidi Klum elegeu um tomara que caia com saia volumosa e fenda lateral profunda em vermelho com cristais no corpete. Nos pés, scarpin de bico fino de seda.

Julia Schlaepfer, que viveu a personagem Alice Charles em The Politician, surgiu no tapete vermelho com um vestido branco de seda, com gola alta, costas abertas e fenda lateral na saia.

Greta Lee, que concorre na categoria Melhor Atriz em Drama por Vidas Passadas, também apostou na elegância clássica do branco, em um modelo com costas livres.