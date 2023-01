5 sapatos que estão com tudo no verão 2023

O verão está entre nós e este é o momento ideal para colocar os pés para jogo com sapatos ideais para dias quentes. Em 2022, vimos muitos mocassins, sandálias de tiras e saltos estruturados. No começo de 2023, parte dessas tendências continuam. As cores estão com menor intensidade, mas é verão, certo? Dá para explorar os mais diversos tons e materiais, de sapatos abertos até tênis.

Selecionamos aqui 5 calçados que estão com tudo no verão 2023.

Sapatos com saltos estruturados

É difícil os saltos saírem de moda, e as recentes atualizações focam nos estruturados – que são mais confortáveis para andar e dão firmeza. Vale apostar em diversos modelos, como clogs, sandálias, bico fino e o que mais você imaginar. Há ainda acabamentos transparentes, com pedrarias, tecidos metalizados e os mais clássicos.

Sapatilha de ballet

Direto dos estúdios de ballet, temos uma versão urbana dos calçados usados pelas bailarinas. Ganhando novas cores e estampas, essa é a repaginada que as sapatilhas mereciam. Elas estavam meio esquecidas, mas estão ensaiando o retorno.

Sandália com tiras

Sandálias e sliders com tiras são a cara do verão. Vem em diferentes cores e materiais, são confortáveis, estilosos e combinam com praticamente tudo.

Loafer

Loafers podem até remeter ao inverno, mas os coloridos, estampados e também o clássico preto, podem ser aliados dos looks de verão. Entre os maiores destaques estão os metalizados, como na foto acima. E vale citar que as meias estão liberadas, já que ficam um charme e ainda protegem o pé.

Tênis plataforma

Os tênis com plataforma têm marcado presença no street style dos desfiles de alta costura de Paris, assim como os loafers. São versáteis, bonitos, ornam com tudo e, de quebra, são confortáveis. Não tem erro.