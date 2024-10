SPFW N58: Walério Araújo traz Turma da Mônica e Copan em nova coleção

Walério Araújo reconhece o poder da criação. Nascido em 1970, na cidade pernambucana de Lajedo, o estilista entrou para o mundo da moda na década de 1980. Anos mais tarde, em 2010, foi considerado um dos profissionais mais importantes de São Paulo. Chegou até a ser comparado ao britânico Alexander McQueen por sua ousadia. Agora, SPFW deste ano, ele trouxe mais uma coleção para inspirar.

“Trabalho com costura desde cedo, observando minhas irmãs fazerem crochê e ponto cruz. Minha trajetória na moda começou assim, acompanhando costureiras e aprendendo na prática”, diz em entrevista à CLAUDIA. E isso, é claro, impacta na passarela de Walério. “Ao longo da minha carreira, sempre fui inspirado pelo cotidiano e pelos materiais que vejo no dia a dia.” Não seria diferente em sua nova coleção.

O conceito do desfile de Walério Araújo para a SPFW N58

Intitulada de Cabeça Feita, ela mescla elementos do Copan, d’A Turma da Mônica e de referências pessoais. Com 30 anos de história da moda, ele apresentou 30 looks na passarela. O elemento principal são as cabeças opulentas. Mas também teve espaço para plumas, renda, paetê e tudo aquilo que ajudasse a contar uma narrativa única.

Continua após a publicidade

“Cada look tem sua própria personalidade.” Peças volumosas, macacões, bodies e até túnicas, um sucesso de sua última coleção, ganharam destaque junto da trilha sonora que usou em seu primeiro desfile, em 2002. “A trilha final é a mesma daquela época, em homenagem ao início da minha carreira”, contou. A coleção é para todos os corpos e gêneros. “Isso sempre foi importante para mim”, explica.

Walério não pôde comemorar o aniversário de 50 anos, por conta da pandemia, e resolveu trazer o baile para o desfile. “É uma festa eclética, com uma coleção cheia de cores. As peças vão desde tons pastel até marrom, remetendo às memórias de aniversário, quando tudo é feito com muito carinho”, diz.

A beleza ajudou a contar essa história. O efeito escolhido para a pele foi o natural, enquanto os olhos cintilavam levemente com a ajuda do colorido nas pálpebras.

“A moda é meu amor, minha paixão. Não me vejo fazendo outra coisa. E, apesar das dificuldades, o que preparei é ainda maior para celebrar meus 55 anos. Quero que essa festa seja inesquecível”, contou antes do desfile. E não deu para esquecer mesmo!

