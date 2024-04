Walério Araújo homenageia mãe na passarela do SPFW N57; veja destaques

Em mais uma caminhada de humor e glamour, Walério Araújo se estabelece como um dos principais criativos da SPFW N57. Desta vez, o estilista levou à passarela a nostalgia e a personalidade da matriarca da família, Dona Neném, em homenagem aos seus 95 anos. O desfile, que ocorreu nesta sexta-feira no Shopping JK Iguatemi, é uma ode à memória e suas origens no interior de Pernambuco.

Os destaques do desfile de Walério Araújo

Araújo optou por realizar mais composições com peças intercambiáveis – como camisetas e calças – deixando um pouco de lado as peças únicas que eram dominantes em seus desfiles.

Entre elas, destaca-se uma camiseta branca estampada com a foto que marca uma perda precoce na família, finalizada com uma calça roxa de modelagem ampla.

Uma das principais apostas do desfile foi o retorno dos anos 1980, que promete ser tendência na temporada de inverno. As peças combinaram a excentricidade das silhuetas oitentistas, especialmente por meio das calças largas.

Walério Araújo também ressaltou o tom humorístico (dado sempre com glamour), com um vestido amarelo que remete ao cuscuz, feito inteiramente de tule para dar um efeito máxi.

As delícias culinárias não acabaram por aí: as estolas e casquetes em formato de ovo frito, com um efeito vinílico, surpreendeu.

As estampas também foram grande destaque no desfile do designer brasileiro, e foram usadas, principalmente, para representar e homenagear as atividades de casa que ele sempre viu a mãe completando: o cuidado com o jardim de samambaias e a pequena criação de porcos, uma carta de amor ao interior de Pernambuco.

As flores — que poderiam bem ser aquelas dos sofás de nossas mães e avós — foram trazidas em conjuntos e vestidos. Entre eles, o que arrebatou os olhares foi um coberto por plástico e com uma figura cilíndrica.

Já os porquinhos foram destaque no primeiro look, uma composição de saia máxi vinílica rosa, com uma blusa branca com lantejoulas e a imagem do animal.

Folhas de samambaia e espada-de-São-Jorge, as preferidas do jardim de Dona Neném, foram eternizadas como acessórios banhados a ouro pela Verde Jóias.

Oposto a coleções passadas, na edição N57 do São Paulo Fashion Week, o pernambucano decidiu se inspirar em peças do cotidiano, numa paleta de cores que teve como base o rosa, o branco e o bege.

Os tons suaves que contrastam com as estampas e o sempre presente preto também estão na renda francesa aplicada nas anáguas, peça que o estilista relembra ser um símbolo da mãe durante a infância.

Os sapatos, assinados pela marca cearense Terra da Luz, se destacaram pelos detalhes estofados de efeito capitonado, remetendo aos móveis clássicos.

A beleza no desfile de Walério Araújo

A beleza, assinada por Jana Marques, seguiu o já tradicional no makeup makeup, ou seja, uma pele com aspecto natural. “A gente pensou que as composições do Walério são looks super icônicos. Além de estar fazendo aniversário, ele está homenageando a mãe dele, então tem uma luz muito especial em cada detalhe do look. Seguimos por um caminho de um make mais limpo e leve, com cabelos com movimentos mais naturais”, contou Jana Marques para a CLAUDIA sobre suas inspirações.

Apesar de simples, a beleza não deixou a desejar e se destacou com os cabelos. Entre os looks mais memoráveis criados pela equipe de Jana, esteve um cabelo penteado completamente para cima, usando apenas a textura dos fios, laquê e vários grampos.

Diversos dos cabelos foram complementados por lenços estampados, pareados com muito volume.