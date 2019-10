SPFW 2019: Maísa planeja lançar linha de roupas

Maísa Silva, influencer teen e apresentadora do Programa da Maísa no SBT, já tem alguns planos fora do que costuma fazer.

A apresentadora marcou presença no SPFW-48 no desfile da marca Fabiana Milazzo. Em conversa exclusiva com CLAUDIA, contou quais serão seus próximos passos, e possivelmente será no meio da moda. “Eu super gostaria de ter uma coleção minha, ainda não sei com qual marca, mas seria divertido colocar minha personalidade e que as pessoas iriam usar”, ela disse.

Além dessa novidade, Maísa está preparando produtos de cabelo que ajudarão meninas em transição capilar, já que ela também está passando por essa fase, e quer ajudar outras pessoas. A jovem recebe diariamente mensagens de fãs e seguidores que estão saindo dos cabelos quimicamente tratados para o natural. “Uma menina no twitter me contou que a mãe dela está passando pela transição por minha causa, achei isso super legal, fiquei super feliz!”, contou animada.

Maísa Silva no SPFW-48

Com um look que ela definiu “quase princesinha”, Maísa estava com uma saia longa, camiseta e coturno, optando por conforto. A jovem gosta de misturar vários elementos da moda para suas composições. “os tons usados nos desfiles sempre me inspiram. Gosto das cores que estão na passarela e as vezes uso nas próximas estações”.

