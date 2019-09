Site de Glória Pires reúne marcas ecofriendly

Qual é a história de um produto até que ele chegue às lojas? Essa é a preocupação da Catarina Mina, marca cearense de acessórios artesanais, como a bolsa Revela, que aparece na foto (689 reais). A empresa assegura que as artesãs envolvidas no trabalho – de comunidades de Fortaleza, Itaitinga e Aracatiaçu – tenham uma renda mensal, participando efetivamente dos lucros. Os produtos dessa e de outras grifes engajadas estão à venda na Bemglô (bemglo.com), plataforma online e ecofriendly. Criada pela atriz Gloria Pires, seu marido, Orlando Morais, e a ex-modelo Betty Prado, a Bemglô ganhou loja física, em São Paulo. A incrível curadoria, com peças estilosas, vale a visita.

