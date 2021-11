As fotos do casamento de Malala Yousafzai, ganhadora do Nobel da Paz

Em outubro de 2014, a jovem foi agraciada com prêmio Nobel da Paz “pela sua luta contra a supressão das crianças e jovens e pelo direito de todos à educação”. Três anos depois, em 2017, ela foi aprovada como aluna de filosofia, política e economia na Universidade de Oxford. Recentemente, em 2020, ela se formou.

Ziauddin Yousafzai, o pai de Malala, também se pronunciou através das redes sociais, alegando que ele e a esposa estavam muito felizes com a união: “Não há palavras. Toor Pekai e eu estamos transbordando de alegria e gratidão. Alhamdulillah (obrigado, Deus)”, escreveu.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

