SHEIN x Anitta Edition Collection: estilo, personalidade e engajamento

Tudo o que ela canta faz sucesso, e o que veste também. Cada peça que Anitta usa vira tendência de moda, invade vitrines, toma conta do street style. E não é à toa. Dona de personalidade marcante, cheia de atitude e sensualidade, ela ousa nas cores, estampas, brilhos, decotes e recortes, com a segurança de quem não precisa provar nada para ninguém. Considerada referência quando o assunto é estilo, a cantora vem conquistando cada vez mais espaço na moda.

Depois de alcançar a sétima posição no Top 10 Global do Spotify, com o hit em espanhol Envolver – sucesso que consagrou sua carreira internacional e vencer a categoria “Melhor Clipe Latino” do VMA 2022 –, ninguém mais segura essa carioca. Além de cantora, compositora, empresária e atriz, ela ainda marca sua presença na moda e se firma de vez como referência de estilo ao se tornar parceira da SHEIN, varejista online de moda presente em 220 países e regiões.

Valorizando o poder de escolha das suas consumidoras, a marca lança cerca de 1 000 novas peças diariamente, dos mais variados estilos, para que cada mulher possa expressar sua individualidade por meio da moda. Essa união representa, ainda, uma guinada nos investimentos e estratégias da varejista, que passa a estampar a popstar e, consequentemente o Brasil, em suas campanhas mundo afora.

“Gosto de acordar todos os dias e escolher meu estilo de acordo com meus compromissos, clima da cidade e humor, claro! Então, queria que a minha coleção retratasse esse lado meu, que não tem um estilo único.”

SHEIN x Anitta Edition Collection

A coleção, criada pela própria Anitta com a gigante global, conta com 99 peças. São vestidos e tops inspirados em borboletas, saias, conjuntos, calças, acessórios – incluindo saltos altos coloridíssimos e joias – entre tantas outras peças. “Com essa coleção, quero mostrar uma moda acessível para todos os tamanhos, estilos e cores”, diz Anitta, que, em todas as suas campanhas com a SHEIN, terá o slogan: “moda para todes”.

Os favoritos

“Se eu tivesse que escolher um só look da SHEIN para passar o resto da vida, eu escolheria esse vestido. Porque, com ele, eu consigo dançar, eu consigo ir a eventos mais chiques, dependendo da composição. Se eu colocar um tênis, fica mais casual. Se usar com óculos e salto alto, fica mais chique. Dá para fazer vários estilos diferentes”, revela a musa.

“Para mim, esse é o look perfeito para dançar a noite toda, mostra o corpo, mas me deixa livre para fazer os movimentos. E, como tem a amarração na perna, não tem aquele problema de ter que ficar descendo a saia toda hora.”

Inspiração na Y2K

A trend representa o retorno dos anos 2000 à moda, sendo que o “Y” é da palavra year (ano, em inglês) e o “2K” sinaliza “2 000”. Alguns ícones da virada do milênio voltam a ser tendência e marcam presença na SHEIN X Anitta Edition Collection.

O top borboleta

A peça, usada por celebridades como a cantora Mariah Carey nos anos 2000, volta a ser tendência. Na coleção, o modelo com paetê compõe um look estiloso com a calça branca.

O neon

As roupas em tons neon, tendência marcante da Y2K que esteve um pouco esquecida nos últimos anos, volta com tudo. E, se for pink, melhor ainda!

Recortando e cantando

Conhecida como cut-out, a tendência dos recortes também dá as caras. Aqui, com a sandália gladiador, outro ícone da virada do milênio, o look fica perfeito.

Amarra aqui, meu bem

Peças com tiras sobrepostas, laços e nós também marcam o revival da moda dos anos 2000.

O furacão Anitta Desde que estourou no Brasil, há nove anos, Anitta se tornou a principal artista da nova geração da música latino-americana. Como a maior popstar brasileira, ela acumula mais de 60 milhões de seguidores no Instagram e quase 16 milhões de assinantes no YouTube, conquistando mais de 6 bilhões de visualizações.

Não à toa, a artista foi nomeada uma das 15 cantoras mais influentes do mundo nas redes sociais pela Billboard.

– 2013: lança seu primeiro álbum, Anitta, que traz 14 novas faixas, a maioria escrita por ela.

– 2014: chega seu segundo álbum, Ritmo Perfeito. Nesse ano Anitta é eleita a “Melhor Artista Brasileira” no MTV Europe Music Awards, prêmio que volta a receber por cinco anos consecutivos.

– 2016: Lança seu terceiro grande sucesso, Bang.

– 2019: Seu álbum Kisses traz músicas em espanhol, português e inglês, e é indicado como “Melhor Álbum Urbano” no Latin Grammy® 2019. Ainda nesse ano, Anitta recebe o prêmio de “Melhor Artista Feminina” no Latin AMAs.

– 2021: Envolver, que tem mais de 229 milhões de streams, assume a liderança na parada Global Spotify 200, tornando Anitta a única artista brasileira a conquistar essa posição. No mesmo ano, a cantora lança Girl from Rio, e chega ao Top 40 das rádios dos Estados Unidos.

– 2022: Boys Don’t Cry é a maior estreia de um artista brasileiro na história do Spotify Global Chart e quebra o recorde da própria artista ao alcançar o primeiro lugar no iTunes em 19 países. Anitta se torna a primeira brasileira a conquistar um prêmio no Video Music Awards.

A moda que transforma vidas

Para todas as mulheres, a moda exerce um importante papel como ferramenta de expressão da própria identidade. Por meio do vestuário, podemos comunicar nosso estilo e personalidade.

Mas, agora, a moda entra em uma nova era, ao se tornar, também, uma mola propulsora de mudanças sociais. Sim, aos poucos o consumo vai ganhando pitadas de consciência à medida que ajuda a transformar a realidade de tantas pessoas.

Bom exemplo é a ação da SHEIN. A gigante fez uma doação de mais de 5 000 peças para o Bazar da Gerando Falcões após conhecer o trabalho que a ONG faz por meio da cantora. “Estamos muito satisfeitos em firmar essa parceria inédita com a Gerando Falcões, que vem se mostrando um player fundamental na promoção do desenvolvimento social, e também com a Anitta, que, além de ser uma influenciadora nata, consegue atingir de forma muito positiva o público jovem do país. Acreditamos no trabalho realizado pela ONG para promover mudanças sociais e apoiar a população de baixa renda do país”, ressalta Felipe Feistler, general manager da SHEIN no Brasil.

A nova moda

Empenhada em trazer uma moda cada vez mais inclusiva, a SHEIN, acabou de realizar uma doação de peças de diversas coleções para o bazar da Gerando Falcões, entidade que nasceu em 2011, com a proposta de incentivar os jovens a transformarem seu futuro. Por meio de pequenas ações, grandes ideias e importantes parcerias – como essa, a organização vem impactando positivamente o ciclo da moda.

Para Anitta, o apoio à ONG é motivo de muito orgulho. “Acho o trabalho deles importantíssimo para a capacitação de jovens, principalmente no incentivo ao empreendedorismo e à tecnologia”, conta a cantora.

Juliana Malheiro Plaster, diretora de planejamento do desenvolvimento de negócios da Gerando Falcões, explica que o bazar recebe doações de peças em bom estado, por pessoas físicas, e também de peças novas, de grandes varejistas como a SHEIN, que são vendidas por um preço a partir de 60% do valor da etiqueta. “Além de gerar renda que sustenta nossos projetos sociais, o bazar atua como uma escola, onde oferecemos qualificação profissional. Ali os jovens de periferias conhecem o funcionamento de toda a cadeia do varejo, desde recebimento e seleção dos itens até narrativa de vendas. Em apenas um ano, já formamos mais de 40 pessoas”, ela conta.

Animada com a parceria, Anitta dá o recado:

“Essa causa é muito importante. Quero ver as pessoas usando as peças e muitos jovens formados, prontos para o mercado de trabalho”.

E não dá para perder. A coleção traz itens para “todes”, com looks que atendem aos mais variados estilos, perfis e gostos e ocasiões. “Durante o processo de criação tive o cuidado de escolher peças que fossem atemporais, lindas e também confortáveis. Espero que todos gostem”, destaca a cantora.

Mas quem pode comprar no bazar? “Todo mundo”, responde Juliana, afirmando que o projeto visa fazer a economia circular. Ficou interessada?

O bazar conta, hoje, com quatro lojas e um e-commerce. E fique de olho porque a Gerando Falcões está ampliando o projeto e, em outubro, já deve inaugurar sua quinta unidade.

Bazar Gerando Falcões

Loja 1 – Avenida Vital Brasil, 57, Vila Acoreana, Poá, SP

Loja 2 – Shopping Center Norte – Travessa Casalbuono, 120, Vila Guilherme (Estacionamento C), São Paulo, SP ·

Loja 3 – Estação Eucaliptos – Avenida Ibirapuera, 3.144, Indianópolis, São Paulo, SP ·

Loja 4 – Rua General Francisco Glicério, 860, Suzano, SP ·

E-commerce: https://bazar.gerandofalcoes.com/