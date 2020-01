Selena Gomez surge impecável com look pretinho ‘básico’ no tapete vermelho

Após um período afastada das redes sociais, do trabalho e, consequentemente, de grandes premiações, Selena Gomez está finalmente (e aos pouquinhos ) voltando aos holofotes. Em 2019 ela já fez campanha para uma marca esportiva, lançou música nova e, nesta quinta (25), fez sua estreia do ano em tapetes vermelhos.

Para comparecer ao We Day California, evento organizado anualmente pela ONG We Movement, que promove ações para ajudar a combater o trabalho infantil, Selena escolheu um vestido da coleção Cruise 2019 da Dior que, apesar de simples, ficou com um caimento perfeito para ela.

O modelo tinha comprimento mídi, saia rodada e decote acentuado. Em um vídeo publicado no Instagram da We Movement, Selena aparece rodopiando com a peça, que tem bastante movimento e conta, ainda, com detalhes em amarrações na região das costas.

Ela também não fugiu do mood clássico ao escolher os sapatos, preferindo os escarpins de bico fino. O toque (sutil) de cor ficou por conta da beleza, mais especificamente do delineado gatinho roxo com glitter, obra do maquiador Hung Vanngo.

Para finalizar, batom nude clarinho, lápis preto na linha d’água e um coque baixo.