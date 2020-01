Nós queremos copiar agora este make verde metalizado da Selena Gomez

Após um período ausente das redes sociais, Selena Gomez voltou com tudo – para o Instagram, onde posou bem relax em uma praia com as amigas, para a música, já que tem single novo à vista, e para as campanhas publicitárias, começando pela sua parceria com a marca esportiva Puma.

Sorte a nossa, que podemos nos deparar com alguns belos visuais usados pela cantora e atriz. O último deles, postado pelo maquiador Hung Vanngo em seu perfil do Insta, é de cair o queixo e tem tudo a ver com a nova campanha da Puma, fotografada na Califórnia.

A beleza consiste em um make com sombra verde metálica (!) em toda a pálpebra móvel, daqueles prontinhos para salvar na nossa pasta de inspirações.

E já que o foco da maquiagem são os olhos em formato levemente gatinho, o restante do visual segue uma linha mais discreta: tem pele feita, sobrancelhas corrigidas, batom pêssego e cabelo com efeito molhado.

Aperte o play:

Dá para usar no Carnaval, na balada, no fim de semana…