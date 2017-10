10 acessórios com glitter para dar brilho ao seus looks

Ninguém sabe muito bem como começou. Se foi um upgrade da tendência dos metalizados ou um caso de amor carnavalesco que durou pra além de fevereiro. Mas uma coisa é certa: o amor pelo glitter veio para ficar.

Infelizmente, não é todo mundo que entrou nessa onda e muita gente evita se jogar no brilho para evitar olhares esquisitos do chefe, por exemplo. Porém, não se preocupe! Diversos acessórios aderiram ao glitter e, agora, você pode adicionar focos brilhantes ao seus looks sem chamar muito a atenção – mas mantendo a personalidade.

Leia mais: 8 makes práticos e poderosos para dar um up na autoestima

Confira a seleção de produtos.

1. Tênis Sola Alta Urban Glitter Prata, Anacapri, R$ 199.90. Disponível aqui.

2. Bolsa Transversal com Patches e Glitter, Blue Steel para Lojas Renner, R$ 79,90. Disponível aqui.

3. Carteira com glitter, Marc Jacobs para Farfetch, R$ 1890. Disponível aqui.

4. Capinha para celular Clear, Go Case, R$ 59,90. Disponível aqui.

5. Boot Glitter, Farm, R$ 149,90. Disponível aqui.

6. Brinco Pingente Strass, Amaro, R$ 19,90. Disponível aqui.

7. Pochete Glitter Prata Holográfico, Glitch, R$ 130. Disponível aqui.

8. Óculos Glitter, Loja Dogma, R$ 180. Disponível aqui.

9. Chaveiro Uni, One Store, R$ 19,90. Disponível aqui.

10. Beach Slide Shine, Melissa, R$ 90. Disponível aqui.