Saiba como montar o look perfeito para viajar

Passar horas viajando em aviões e carros exige roupas confortáveis, mas o look também pode ser estiloso. Aliando os dois fatores você pode viajar mais tranquila e não se preocupar com o que vão achar do que está vestindo.

Confira algumas dicas para montar o look perfeito para viajar:

Longas distâncias

Peças largas, como o blazer oversized e a calça jeans de corte reto, não incomodam e, com cores básicas, são fáceis de combinar com outros itens da mala durante a estada.

Tenha na mala

1. Blazer de algodão, Zara, R$ 329*

2. Cinto de material sintético, Santa Lolla, R$ 49,90*

3. Tênis de couro, Fila, R$ 600*

4. Cinto de material sintético, Riachuelo, R$ 25,90*

5. Calça jeans, Ateliê de Calças, R$ 300*

6. Mala de policarbonato, Le Postiche, R$ 300*

7. Top de malha, Dzarm, R$ 90*

8. Tênis de couro, Osklen, R$ 647*

9. Bolsa de couro, Ellus, R$ 669*

Qualquer hora e destino

O conjunto soltinho lembra um pijama – mais aconchegante, impossível. Só não se esqueça de ter em mãos um acessório mais quentinho, como uma manta ou echarpe, para se proteger do ar condicionado, por exemplo.

Tenha na mala

1. Bermuda de algodão, Amaro, R$ 159,90*

2. Bolsa de couro, Verofatto, R$ 408*

3. Sliders de borracha e strass, Shoestock, R$ 69,90*

4. Manta de lã, Renner, R$ 79,90*

5. Camisa de viscose, Zara, R$ 199*

6. Camisa de linho e algodão, Zara, R$ 379*

7. Óculos de acetato, Seen, na GrandVision by Fototica, R$ 79*

8. Colar de metal, Josefina Rosacor, R$ 39*

9. Mala de material sintético, Artlux, na Zattini, R$ 265*

10. Calça de linho e algodão, Zara, R$ 379*

11. Chinelo de borracha e cortiça, Birkenstock, R$ 449,90*

12. Bolsa de material sintético, Anacapri, R$ 189,90*

*Preços consultados em junho de 2019. Sujeitos a alteração.

