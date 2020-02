Uma Semana de Moda que aposta em volume, exuberância e sustentabilidade

A Semana de Moda de Londres, com as coleções outono/inverno 2020-2021, encerrou terça (19) com foco na sustentabilidade. A primeira edição depois da aprovação do Brexit mostrou criatividade, cores e novidades. Fábio Ishimoto, editor de moda da CLAUDIA destaca 5 desfiles:

Richard Quinn

“O jovem e promissor estilista exibiu looks exuberantes, muitas estampas florais, sempre multicoloridas e silhuetas infladas. Usadas com meias látex e headpieces de plumas, o styling deixou a apresentação memorável,” diz Ishimoto.

Victoria Beckham

“Com toda sua família na primeira fila, Victoria Beckham apresentou looks de alfaiataria impecavelmente construída, incluindo casacos, blazers e calças curtas usados com cuissardes e belos vestidos para o dia e para a noite”, comentou Ishimoto.

Tommy Hilfiger

“A marca apresentou a sua coleção em parceria do piloto Lewis Hamilton. Com casting bastante diverso, o desfile trouxe muitos looks casuais com clima esportivo, cool e conscientes: 75% da coleção apresentada foi feita de forma sustentável, utilizando algodão orgânico, tecidos recicláveis e lavagens de jeans com baixo impacto ambiental,” destacou.

JW Anderson

“Looks fortes e impactantes com volumes nos ombros, maxi golas, formas de diamante e de casulos, babados e brilhos na passarela de JW Anderson. Destaque para o casaco com silhueta trapézio e maxi gola de couro, poderoso e desejável,” diz Ishimoto.

Burberry

“Variadas interpretações do clássico xadrez da marca pontuaram a apresentação. Elas vieram na forma de vestidos, casacos, ternos e até em looks com estilo grunge, que devem agradar ao público mais jovem da grife”, encerra Ishimoto.