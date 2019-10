Suposto novo affair de Thiaguinho revela como conheceu o cantor

Fernanda Souza e Thiaguinho anunciaram o fim do relacionamento na última segunda-feira (14) pelas redes sociais de ambos. Na publicação, os artistas revelaram que o casamento acabou se transformando em uma grande amizade. A partir disso, as especulações em torno da separação foram diversas.

O jornalista Leo Dias, do Fofocalizando, compartilhou nesta terça-feira (15) uma foto do cantor ao lado de uma foto de mulher, que seria o suposto novo affair do pagodeiro. Segundo Leo, o registro com a modelo chamada Allana Aguiar aconteceu há aproximadamente uma semana.

Após compartilhar a notícia, a jovem resolveu falar com o jornalista para explicar o caso. De acordo com Allana, os dois se conheceram no Réveillon, em que Thiaguinho passou na companhia do jogador e amigo Neymar Jr, em Barra Grande, na Bahia. Além disso, ela comentou ter amigos em comum com o ex-namorado de Bruna Marquezine, mas que não tem o telefone de Thiago.

“Criamos uma amizade. Nunca falei com ele no telefone, mas sempre que nos encontramos conversamos. Tenho um carinho muito grande por ele”, disse a modelo ao jornalista. Sobre a foto, Allana explicou que a mesma aconteceu em Salvador.

