Quem guarda, tem! – Como guardar bijoux da maneira correta

Bijouterias não são acessórios descartáveis. Quando bem conservadas, elas podem durar muito! Tudo depende do seu cuidado com elas.

Como guardar minhas bijoux?

O ideal é guardar sempre em porta-jóias forrado de tecido macio. Não tem um porta-jóias? É fácil improvisar um, forrando uma caixinha com pano macio. Outra opção é guardar pulseiras e colares em saquinhos individuais – o importante é não haver atrito direto entre as peças.

Dê um chega pra lá na umidade

A dica pra esse caso é simples: colocar um pedaço de giz branco (aqueles usados pelos professores) no porta-jóias. O giz vai absorver a umidade e evitar que as bijuterias escureçam ou fiquem embaçadas.

Sempre limpas

Para limpeza e conservação, uma flanela ou pano limpo e seco é o suficiente para tirar alguma sujeirinha e acentuar o brilho da peça. Se por um acaso cair alguma substância em sua peça, como molho ou produto de limpeza, o importante é limpar a peça imediatamente. Apenas neste caso está liberado lavar com água corrente e detergente neutro, secando em seguida com secador em baixa temperatura. Para manter os brincos sempre higienizados, mantenha a tarrachas e o pino do brinco limpos com algodão e álcool, para evitar irritações na orelha.





Cuidado pra não melecar!



Lembre-se de tirar os brincos, anéis, colares e pulseiras na hora de passar creme hidratante ou perfumes – esses produtos podem alterar o brilho e a coloração das peças. Após aplicar estes produtos aguarde até que a pele esteja totalmente seca para recolocar as bijuterias.

Vamos a la playa

No verão, é comum ver as mulheres com brincos, anéis, colares e pulseiras na praia, no mar e nas piscinas. Este é um erro gravíssimo, pois a maresia, o cloro, o protetor solar e o bronzeador oxidam o material da bijuteria. Não use as peças em nestas ocasiões – guarde-as para quando for exibir o bronzeado à noite, após o banho de sol.

Fonte : Grupo trade Comunicação Empresarial