Qual é o melhor look para cada tipo de salto?

Foto: Divulgação

1. Flat (salto entre 0,5 e 1,5 cm)

Este é o menor modelo que existe. Abuse dele em eventos pouco formais – use com saia, vestido, calça capri e skinny.

2. Central (salto entre 3 e 4 cm)

Sai do meio do calcanhar e afina próximo ao chão. Use durante o dia com vestido/saia logo abaixo dos joelhos ou, ainda, com calça comprida.

3. Anabela (salto entre 2 e 10 cm)

O solado começa no arco do pé. “Combina com tailleur, vestido, saia curta, longa e rodada, calça e short”, diz Fábio Espíndula, designer de calçados.

Fotos: Divulgação

4. Plataforma (salto entre 7 e 15 cm)

Enquanto o solado plataforma vai de ponta a ponta, o salto plataforma fica apenas no calcanhar. Use com saia, calça, short e macacão.

5. Agulha (salto entre 9 e 12 cm)

É sexy e elegante. Use e abuse com vestido de festa ou até em uma saída noturna. Cai bem com short, saia curta, tailleur e calça (reta, justa, pantalona ou jeans).

6. Meia-pata (solado frontal entre 1 e 7 cm)

Além do salto atrás, traz um solado maior na parte da frente. Não há restrições para as combinações: use com vestidos, calça jeans ou short.