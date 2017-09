A primavera está chegando! 8 tendências de moda para dias de sol

As amantes dos dias quentes já podem ficar felizes: a primavera e o verão estão batendo na porta. Aproveitando a época, separamos 8 tendências de moda que tem tudo para voltar às passarelas e que não podem faltar no seu guarda-roupa.

Estampa floral (diferenciada)

Que a estampa floral é tendência na temporada todas nós já sabemos. Porém, para esse ano é preciso olhar com mais atenção: diferente do habitual, essa estampa foi modificada com desenhos maiores e mais gráficos. A presença de folhas nas peças de roupa também vão ser destaque.

Listras

As listras tem tudo para voltar às passarelas, porém um pouco fora do convencional: a aposta dessa temporada são as formas irregulares ou a essência navy (padrões repetidos ou bicolor). Entretanto, usar peças de listras com cores vibrantes e formatos uniformes também é uma boa escolha.

Tons terrosos e neutros

Para a surpresa geral, os tons neutros – avessos ao que remete a temporada de cores quentes – voltarão com tudo. Cores como branco, bege e o queridinho de 2017, o rosê, tem um ar discreto e ao mesmo tempo elegante.

Anos 80

A moda dos anos 80 tinha como característica principal as estampas chamativas, com desenhos grandes e coloridos. Cores chamativas como vermelho e azul dão o toque final.

Looks transparentes

Peças transparentes com certeza não podem faltar no look verão/primavera. Discreto e ao mesmo tempo sensual, valoriza e modela o corpo. Pode usar camisas, camisetas ou apenas alguma peça menor.

Minibolsas

Se você gosta de sempre levar acessórios consigo e é apaixonada por bolsas, as minibolsas vão dominar os looks do verão. Vale de todos os formatos e cores! Quanto mais pequenas, mais charmosas.

Cinto marcando a cintura

Tendência antiga dos anos 2000, os cintos marcando a cintura tem tudo pra voltar. Usado de vários jeitos como por cima da calça, saias e vestidos, o mais importante é estar presente no look.

Calça pantacourt

Frescas e larguinhas, essas calças são as queridinhas da moda primavera/verão. Desde o look mais despojado ao social, as pantacourt além de serem fresquinhas, te deixam extremamente elegante.

