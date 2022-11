Primavera Sound: 7 looks com pochete para ter praticidade e estilo

A pochete teve uma considerável evolução na moda. Antes considerada cafona por muitos, hoje ela é vista como ícone fashion e a opção mais prática para shows, festivais, blocos de carnaval e qualquer ocasião onde a praticidade seja indispensável. Para você que vai aproveitar o Primavera Sound, que acontece neste sábado (05) e domingo (06), separamos 7 looks que provam que ela pode ser o grande destaque do seu look.

As pochetes surgiram nos anos 1980 para funcionarem como uma espécie de carteira “carregável”, muito mais no viés utilitário do que fashion. Atualmente, no entanto, a história mudou: ela deixou de ser exclusivamente prática, para se tornar também um destaque das produções.

A pochete de “pai” é cool

A pochete esportiva, mais casual, é bem parecida com as populares nos anos 1990, uma referência bem “meu pai já usou isso e eu achei cafona”. Pagando a língua, ela fica ótima com roupas do dia a dia. Na foto acima, temos um visual que poderia ser usado em um show ou no cotidiano.

Pochete fashionista? Tem também

Continua após a publicidade

Claro que a pochete ganhou uma releitura com o passar das décadas, e um dos modelos mais comuns hoje em dia são as que se parecem com uma bolsa de mão – usadas como cinto. Em tamanhos menores, essas são perfeitas para praticar o menos é mais.

É bolsa, mas também é pochete

Seguindo essa linha, ainda existem modelos de bolsas que podem ser usados como pochetes. Essas ficam a gosto do cliente e da ocasião. Geralmente em tamanhos maiores, permitem levar mais itens e ficam mais práticas quando utilizadas no ombro – além de seguras, né? Pois temos uma visão melhor dos nossos pertences quando estão mais próximos do corpo.

A pochete é mais fashion do que a gente pensa

E também dá para ser elegantérrima com uma pochete, ok? Abusando de camisas oversized ou com peças de alfaiataria.

Pochetes criativas

Tem também as versões mais divertidas, com estampas diferentes e formatos inusitados. A pochete vai roubar a atenção do look de uma forma bem criativa com estes modelos. Investiria nessa ou prefere as mais básicas?