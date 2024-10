Por que os influenciadores brasileiros dominam as Semanas de Moda?

A Semana de Moda de Paris chega ao fim nesta terça-feira (01). Entre desfiles e apresentações, chama atenção a quantidade de influenciadores brasileiros presentes no evento internacional. Aqui, você encontra 5 motivos que explicam essa grande participação.

1) Poder dos influenciadores brasileiros de gerar desejo

O Brasil é o maior mercado do mundo em marketing de influência. Cerca de 73% dos brasileiros declararam já ter comprado algum produto ou serviço baseado na indicação de personalidades digitais, segundo pesquisa feita pela agência de comunicação Marco.

Os criadores de conteúdo são responsáveis não apenas por divulgar, mas também gerar desejo nos espectadores. Ao convidá-los para os desfiles, as marcas afloram o interesse da população brasileira – que ultrapassa 200 milhões de pessoas – por seus produtos e expande seu mercado de consumidores.

2) Busca dos criadores de conteúdo por credibilidade

Participar de eventos de grande prestígio, como a Semana de Moda de Paris, pode elevar a credibilidade dos influenciadores. Muitos deles, aliás, encaram o evento como um investimento para solidificar sua identidade e posicionamento na indústria de moda. Com mais credibilidade, cobram mais caro por suas propagandas.

3) Digitalização da comunicação de moda

Depois da pandemia, a digitalização da comunicação de moda foi acelerada. Se antes apenas veículos de comunicação especializados produziam conteúdo sobre moda, agora é comum encontrar personalidades que o fazem para as redes sociais.

4) Tentativa de sair na mídia nacional

Os influencers também vão à Semana de Moda de Paris na tentativa de seus conteúdos aparecerem na mídia brasileira. Além de conquistar um público maior, eles se mantêm ativos no noticiário nacional e conseguem divulgar parcerias.

5) Conexão das marcas com a audiência

A base de seguidores e fãs brasileiros costuma ser bastante engajada. Quando os ídolos participam de eventos na dimensão da Semana de Moda de Paris, os seguidores se conectam mais com as marcas, quase gerando um sentimento de gratidão pela oportunidade que o ídolo recebeu.

