Os looks da cerimônia de abertura do Festival de Berlim 2023

Após três anos de pandemia, os festivais de cinema estão voltando ao formato tradicional e o primeiro de 2023 é o Festival Internacional de Cinema de Berlim. No ano passado, a edição foi mais enxuta devido às restrições de segurança por conta da Covid-19. A 73ª Berlinale começou ontem, dia 16, e vai até 26 de fevereiro.

Eventos deste tipo costumam ser palco para protestos e este ano não foi diferente. As atrizes iranianas Zahra Amir Ebrahimi, Melika Foroutan e Jasmin Tabatabai apareceram com uma faixa com os dizeres: “Liberdade na vida das mulheres”. Elas clamam por solidariedade com as mulheres iranianas que lutam pelos seus direitos no país.

Inclusive, em 2022, a atriz Zahra Amir Ebrahimi estrelou Holy Spider. Filme que estreou em Cannes e denuncia o caso do assassino de garotas de programa na cidade sagrada iraniana Mashad. A história é baseada em fatos.

A cerimônia de Berlim contou também com a presença do júri, presidido pela atriz Kristen Stewart, e a exibição do filme She Came to Me, protagonizado por Anne Hathaway. Selecionamos abaixo os looks favoritos da abertura do festival:

Anne Hathaway usou um vestido preto transparente da Valentino com luvas pretas de couro. Um dos looks mais elegantes da noite.

A presidente do júri de Berlim deixou as madeixas loiras no passado, e agora aparece morena e com um vestido Chanel da coleção de alta costura primavera 2023. Stewart é embaixadora da grife há alguns anos.

Marisa Tomei

Marisa Tomei apareceu com um vestido preto com detalhes de pedrarias da Alexander McQueen.

Continua após a publicidade

Nikeata Thompson

A atriz e coreográfica Nikeata Thompson estava com um vestido esvoaçante da Kaviar Gauche.

Toni Garrn

A modelo Toni Garrn estava glamourosíssima de Giorgio Armani e com joias de Messika.

Aylin Tezel

A atriz alemã Aylin Tezel estava brilhando, literalmente, com um vestido frente única em paetê e plataformas combinando.

Fritzi Haberlandt

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fritzi Haberlandt (@fritzihaberlandtofficial)

A atriz Fritzi Haberlandt estava poderosa em um sofisticado vestido mullet com laço maxi.