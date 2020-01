Com look vintage, Jennifer Aniston é a mais bem-vestida do SAG Awards

Uau! Jennifer Aniston, no último domingo (19), teve uma grande noite – e, não, não é por causa deste momento que está rodando toda a web. Apesar de ter atuado em “Friends”, uma das produções mais cultuadas de todos os tempos, e, sem dúvida, ser uma das responsáveis pelo sucesso dessa série, ela raramente recebe créditos por isso, pior: muita gente ainda dúvida do talento dela como atriz. Algo muito estúpido, ela é boa!

Pois, durante o SAG Awards, premiação organizada pelo Sindicato de Atores, ela foi reconhecida pelo trabalho em “The Morning Show” e levou para casa o troféu de Melhor Atriz em Série Dramática. Nada mal.

Para a ocasião, surpreendentemente, Jen optou por deixar em casa os tradicionais looks em tons de preto (ela nunca foi fã de estampas) e apostou em algo com cor. Ok, o vestido era branco, mas, mesmo assim, é um grande avanço.

A peça, um Dior desenhado por John Galliano nos anos 2000, era toda em cetim e retirada do próprio guarda-roupa da atriz. Para quem não está familiarizada com tapetes vermelhos, é de praxe que as marcas de luxo enviem vestidos gratuitamente para as celebridades em troca de exposição. Ou seja, em um mar de atrizes com “produções do momento”, Jen se destacou por optar por algo atemporal.

Para complementar, ela apostou em peças da joalheria Fred Leighton, especializada em artigos históricos, que incluíam brincos do período eduardiano e um anel da década de 1920. A beleza, como sempre, foi discreta como os looks de Jen: pele iluminada e batom na cor da boca dela. O cabelo, liso e em camadas, foi idealizado pelo hair stylist e amigo dela Chris McMillan.