Morre estilista Kenzo Takada, vítima de Covid-19

Atualizado em 4 out 2020, 15h46 - Publicado em 4 out 2020, 14h03

O estilista Kenzo Takada, fundador da marca de roupas e perfumes Kenzo, morreu neste domingo (4), aos 81 anos, na França. Segundo informações do seu porta-voz, apuradas pela AFP, ele faleceu em decorrência do novo coronavírus.

Kenzo foi o primeiro estilista japonês a consolidar seu nome no mercado de moda parisiense. Na França, sua primeira coleção foi lançada em 1970 e, em seis anos, decidiu criar sua própria marca, a Kenzo.

A primeira linha de roupas para o público masculino chegou às lojas em 1983, cinco anos antes do lançamento do primeiro perfume. No ano de 1993, o grupo de luxo LVMH adquiriu os direitos da grife. A venda da Kenzo levou o estilista a diminuir o ritmo em 1999, possibilitando que ele entrasse apenas em projetos específicos, como de design de interiores.

A sua relação com a moda era familiar. Nascido em Himeji, no Japão, o interesse por desenhos e pela costura foi introduzido por suas irmãs. Com “quase oito mil desenhos”, o estilista “nunca deixou de celebrar a moda e a arte de viver”, disse seu porta-voz.