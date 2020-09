Por que 3 modelos fizeram história no desfile de Primavera da Versace

O desfile da grife Versace, na sexta-feira 25, para apresentar a coleção de Primavera 2021, durante a Semana de Moda de Milão, foi diferente em dois aspectos.

O primeiro foi o modo que a marca optou por apresentar a coleção em tempos de pandemia de Covid-19. Sem plateia, a Versace mostrou online os modelos pelo Instagram. “Super colorida, a marca exibiu looks inspirados em seres do fundo do mar”, diz o editor de moda de Claudia, Fabio Ishimoto.

Mas o grande destaque, segundo o editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto, foi a presença modelos com corpos mais “reais”, em meio a tantas modelos magérrimas. “Entre muitas modelos lânguidas, chamaram a atenção alguns (poucos) corpos mais comuns, também trajando looks sexies e exibindo muita pele. Conhecida por seu dna sexy, ter um casting um pouco mais inclusivo foi um pequeno, mas significativo passo da marca para uma moda mais democrática.”, diz o editor. As modelos a que ele se refere são a holandesa Jill Kortleve e as americanas Alva Claire e Precious Lee.

Jill Kortleve que tem o estilo curvy fez sua estreia nas passarelas no desfile da coleção de inverno 2020 da marca Alexander McQueen, mas já fotografou para Zara, para Nike, entre outras. No seu perfil de Instagram – @ ​​jilla.tequila -, a modelo comemorou o momento histórico. “Nem acredito que isso aconteceu mesmo. Ainda estou tremendo. É tão inacreditável trabalhar para uma das marcas que eu sempre quis trabalhar! Espero que a gente abra portas para uma nova geração com os mesmos sonhos que os nossos, mas que nunca é vista em revistas e campanhas!”.

Precius Lee (@preciousleexoxo) Alva Claire (@alvaclaire) marcadas na publicação de Jill,também se manifestaram. Precius Lee, que participou da campanha #ImNoAngel, de Lane Bryante e foi a primeira modelo negra plus size a estampar a capa da revista Sports Illustrated Swimsuit disse ser fã da grife há tempos e agradeceu a Donatella Versace pela oportunidade de desfilar. “Seu apoio e amor agora por mim é simplesmente mágico. Obrigado do fundo do meu coração por levantar a barra. Eu sei o quanto isso significa e sempre vou valorizá-lo. Nem uma garotinha negra pode dizer que não, porque nós podemos, sempre pudemos”, escreveu. Donatella publicou no seu Instagram a foto de Precius Lee e a deu boas vindas à “familia Versace”. ” Você arrasou na passarela”, escreveu Donatella:

“Estou tão emocionada ao escrever isso, desfilas pela icônica Versace sempre foi um grande sonho meu !! Estou muito orgulhosa de @preciousleexoxo @ ​​jilla.tequila e de mim mesma, fizemos história com isso e nunca esquecerei como me sinto agora! Este momento é para todos nós !!! Estou cheio de amor !! Muito obrigada”, disse Alva Claire. A modelo, nasceu em Londres, mas é filha de mãe americana e pai jamaicano estreou nas passarelas no ano passado e já desfilou para marcas como Collina Strada, Mimi Wade.

Confira as fotos delas:

