Moderna, Kate Middleton escolheu um vestido pavão, tendência do momento

Animal print? Só se for de pavão! Kate Middleton, que nos últimos tempos tem aparecido com um look melhor do que o outro, se aventurou nesta quarta-feira (04) nas chuvosas e frias ruas de Blackpool, cidade litorânea da Inglaterra. Ao lado do marido, Príncipe William, para visitar uma série de novos projetos locais, a duquesa apareceu munida de guarda-chuva e de um casaco verde Sportmax matador.

O destaque da produção mesmo ficou por conta do vestido em tom de esmeralda Michael Kors eleito por ela. Com estampa chiquíssima de pavão, a peça já está esgotada e surfa de uma forma mais original umas das tendências de 2019: a estampa animal.

Para as curiosas, uma foto do vestido na íntegra:

Avessa às modinhas, Kate Middleton tem se aventurado cada vez mais em novas silhuetas e vez ou outra já até arrisca apostar em peças mias moderninhas, como quando ela escolheu sair do palácio com coturno e skinny.

Manda mais, duquesa!