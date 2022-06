Poesia e moda se encontram no desfile de Renata Buzzo no SPFW

A estilista Renata Buzzo apresentou Latina, a nova coleção de sua marca, na passarela da São Paulo Fashion Week nesta quinta-feira. No caos do isolamento provocado pela pandemia de Covid-19, a artista criou versos que resultaram num poema homônimo ao da coleção e que se traduziram em peças que exaltam a feminilidade, vivências pessoais e de suas ancestrais, além de, claro, todo o orgulho da latinidade.

Cores vivas e saturadas marcaram o desfile, no qual as franjas foram uma das protagonistas, garantido movimento e vivacidade às peças. No fashion film, estrofes do poema se fundem às roupas.

1/14 Vestido Frida Corazón e artérias 2/14 Vestido com franjas amarelo quintanilha 3/14 Conjunto renascentista 4/14 Vermelho Buzzo 5/14 Bata e calça: Clausura 6/14 Vestido jardim DNA 7/14 Vermelho mendieta vilã 8/14 Vestido Frida laranja tejana 9/14 Conjunto laranja Lydia 10/14 Conjunto que faz referência aos peitos e pelvis 11/14 Vestido e casaco Pink Maria 12/14 Vestido coração que brota 13/14 Vestido peito de limões 14/14 Vestido mostra ovário feminino

Além de remeter à hipersexualização à qual mulheres latinas são submetidas, de acordo com a própria Renata, as peças brincam também com outros estereótipos e referências, como o decote cruzado no pescoço que foi imortalizado pela atriz e cantora mexicana Selena Quintanilha e os vestidos tipicamente usados em competições caribenhas de dança. Os trançados que aparecem em muitas peças são, diz a estilista, representações dos laços de família e ancestralidade feminina.

Além do ícone na música e da televisão mexicana, Renata se inspirou em mulheres como Frida Kahlo (também mexicana) e a cubana Ana Mendieta, ambas artistas que basearam suas obras nas próprias experiências de vida.

A beleza do desfile foi assinada por Muriel Gallo, que inspirou-se nas telenovelas mexicanas dos anos 1990, nas quais a pele é mais opaca, com destaque para cílios e unhas postiças. Nos acessórios, correntes, anéis e argolas tiveram protagonismo.

A referência às novelas também aparece nas fotos de Latina, inspiradas nos cartazes promocionais desses produtos televisivos, beirando o exagero, com excesso de saturação e tratamento intencionais. Mais um toque irônico que Renata fez questão de incluir na coleção.