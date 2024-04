Vinicius Rodrigues, do BBB 24, sofre grave acidente de ônibus

Vinicius Rodrigues, paratleta que participou do BBB 24, estava no ônibus que capotou na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná, após bater contra uma caminhonete. Segundo o corpo de bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 23h30 deste domingo (7), levando o motorista da caminhonete à óbito. Apesar dos passageiros do ônibus terem sofrido lesões, não houveram relatos de falecimentos.

Após o acidente, o atleta de 29 anos foi às redes sociais dar mais detalhes sobre o ocorrido, explicando que, após a batida, o veículo parou no acostamento da rodovia. Neste momento, Vinícius conseguiu achar a sua prótese e tirar três pessoas de dentro do ônibus. “Teve um pessoal que machucou forte. O motorista do ônibus ficou preso nas ferragens”, relatou durante um stories em seu Instagram. Assista o vídeo:

🔥 O ex-BBB 24 Vinícius Rodrigues sofreu um acidente de ônibus na madrugada desta segunda-feira (8). Sem ferimentos graves, o paratleta relatou o ocorrido: "Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem,… pic.twitter.com/lMA7aZ70zf — Antenados #BBB24 (@canalantenados) April 8, 2024

Na mesma sequência de stories, o atleta chegou a agradecer por ter sobrevivido a mais um acidente (aos 19 anos, Vinicius sofreu um acidente de moto que lhe levou a amputar a perna esquerda). “Estou bem, a caminho de Londrina. Susto foi grande, feliz em ter ajudado. Mais um acidente que encaro a morte de perto”, escreveu.

Detalhes do acidente

Segundo nota divulgada pela Viação Garcia, responsável pelo ônibus, o veículo foi atingido frontalmente após a caminhonete invadir a pista contrária.

O motorista do ônibus sofreu ferimentos médios e foi encaminhado a um hospital de Arapongas. Um passageiro de 42 anos chegou a sofrer ferimentos na perna e foi encaminhado ao mesmo local. Até o momento, ambos se encontram em estado estável, de acordo com informações da Viação Garcia.

No momento, a Polícia Civil (PC-PR) está apurando as possíveis causas do acidente.