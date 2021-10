Aos 84 anos, morre a estilista brasileira Mara MacDowell

Morreu na madrugada desta quinta-feira (14), aos 84 anos, a estilista Mara MacDowell, considerada um ícone da moda brasileira e figura ativa na consolidação da moda carioca em todo o país. De acordo com as informações, a designer não resistiu após sofrer embolia pulmonar.

Natural de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, Mara tinha uma ligação especial com a moda, afeição que se desenvolveu graças a sua mãe, Francisca, uma dona de casa que adorava costurar. Apesar do vínculo, inicialmente ela escolheu como profissão o jornalismo, formando-se pela PUC.

Após alguns anos atuando no campo jornalístico, Mara foi trabalhar na Mesbla, famosa rede de departamentos do século XX, onde criou uma seção de roupas intitulada de garota Kar [bordão utilizado pelo também jornalista Ibrahim Sued que significa chique].

Nos anos 80, as criações da estilista chamaram a atenção das irmãs Jane Mellin e Edith Vasconcelos e, como resultado, ela foi convidada para ser uma das sócias da mais nova boutique do Rio de Janeiro, na época batizada de Mariazinha.

Em 2000, assumindo uma nova fase, a marca adotou o nome da estilista e passou a se chamar Mara Mac. Consagrando-se no mercado da moda brasileiro, a grife passou a ter filiais espalhadas por todo o Brasil, algumas delas nas principais capitais do país, como Salvador, Brasília e São Paulo. Era a moda carioca se consolidando em todo o país.

Após anos marcando presença no Fashion Rio, com desfiles acompanhados por críticos prestigiados e reconhecidos no universo da moda, além da participação de renomadas celebridades, a Mara Mac encerrou oficialmente, em 2019, todas as suas atividades.

Apesar do fim da grife, sua estilista e criadora atingiu a meta estabelecida: criar uma moda atemporal, que vestisse mulheres de todas as idades sempre prezando pela qualidade e originalidade.