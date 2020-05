Um dia de cada vez. E, para ajudar a manter o ânimo durante o isolamento, use a moda como ferramenta de autocuidado. Não precisa sair comprando, você tem o que precisa bem aí. Recrutamos um time de mulheres incríveis que vêm revisitando o armário e repensando o consumo. Elas mostram looks que priorizam conforto e bem-estar, mas não perdem o estilo. É sua chance de soltar a criatividade!

CRIS PALADINO (@PRETTAMESMO)

Durante uma mudança de casa recente, a modelo Cris Paladino aproveitou para organizar o guarda-roupa e se reconectar com peças que andavam esquecidas.

“Quando vasculhei o que tinha no armário, achei peças que adoro, como este moletom que ganhei em uma viagem para Nova York. Separei tudo por cor – tinha vontade de fazer isso havia muito tempo – e ainda juntei uma pilha de roupas para doar”

BABI BERGER (@BABIBERGER)

Usar um ponto de cor é o recurso favorito de Babi Berger para dar um toque divertido ao visual.

VALÉRIA ROSSATTI (@VALERIAROSSATTI)

Conforto é palavra de ordem para Valéria Rossatti. Ela prefere looks básicos e com cores neutras para não gastar muito tempo se vestindo.

GABRIELLA MAGALHÃES (@GABRIELLAMAGALHAES)

A carioca Gabriella Magalhães já era adepta do home office. Portanto, cultiva o hábito de investir em peças confortáveis, práticas, mas bonitas, que criam um visual interessante rapidamente.

MAQUI NÓBREGA (@MAQUI.NOBREGA)

Numa resolução de ano novo, Maqui Nóbrega decidiu parar de guardar roupas para momentos especiais, que, às vezes, nunca chegavam. Ganhou em estilo ao eliminar essas barreiras.

YASMIN STEVAM (@Y4SESTEVAM)

Dona de um brechó, Yasmin Stevam é adepta do consumo consciente. Busca em bazares por todo o país, peças para ela e para o negócio. Ela garante que a doação é um ato de carinho com as roupas.

TENHA EM CASA

Brincos de metal, Vehr, R$ 189* Presilhas de metal, Renner, R$ 29,90 o kit com três* Quimono de seda, Lenny Niemeyer, no Shop2gether, R$ 1 998* – Compre aqui Sandália de nobuck, Birkenstock, no Shop2gether, R$ 529,90* – Compre aqui Bermuda de neoprene, Renner, R$ 59,90* Blusão de lã , Zara, R$ 229* Brincos de metal, Nádia Gimenes, R$ 87* Tênis de lona, Adidas, R$ 450*



*Preços pesquisados em abril/2020, sujeitos a alteração

Edição de Moda Fabio Ishimoto

Texto e produção Barbara Cestaro