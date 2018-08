Looks estilosos sem salto alto

Os sapatos baixos são ótimos aliados em diferentes ocasiões, elegantes e muito confortáveis, podem ser usados no trabalho, no lazer e até em um compromisso mais formal. As opções vão desde sapatilhas até mocassins.

Confira três opções de modelos para arrasar:

Mocassins

Vindos do universo masculino, tornaram-se peça-chave do nosso guarda-roupa. Em cores diferentes, viram protagonistas.

–

Use também!

–

Mocassins de verniz, Amaro, R$ 199,90* Mocassins de couro, Studio Chofakian, R$ 550*

Sapatilhas

Grandes aliadas, elas trazem novidades a cada estação. Com pompons, ficam divertidas e, com pedrarias, chiques. São leves para enfrentar qualquer rotina.

–

Use também!

3. Sapatilha de nobuck, Luiza Barcelos, R$ 229*

4. Sapatilha de verniz, Shoestock, R$ 169,90*

Mules

Fáceis de calçar, têm facilitado o dia a dia de todas as mulheres. Versáteis, aparecem com visual mais moderno. E transitam do inverno ao verão sem complicações.

Use também!

–

5. Mule de camurça, Schutz, R$ 490*

6. Mule de nobuck, Via Mia, R$ 169*

