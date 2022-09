Quiromancia: o que suas mãos revelam sobre a sua vida amorosa

Você já ouviu falar em quiromancia? Para quem não conhece, essa é a arte de “ler” mãos. Através da textura, formato e linhas das palmas, é possível descobrir traços de personalidade, segredos sobre o futuro e tendências de comportamento.

Para Victor Valentim, tarólogo e criador da página @bosquedosgnomos, este é um dos oráculos mais assertivos, fascinantes e complexos. “Você pode fazer a sua própria interpretação e leitura de suas linhas e também compreender como sua mão está separada por áreas”, explica.

Inclusive, o especialista revela que a quiromancia funciona como um mapa de nossas jornadas, com cada linha representando os obstáculos, ganhos e méritos que encontraremos nesta vida.

Agora, um detalhe importante: você deve “ler” a mão com a qual escreve, e o tarólogo clarifica que as linhas mudam de acordo com as nossas atitudes. Portanto, não se desespere: as leituras não precisam ser encaradas como uma sentença imutável.

O Monte de Vênus

A seguir, Victor Valentim nos ensina a interpretar o “Monte de Vênus”, que é um conjunto de linhas que rege a energia do amor, família e outros vínculos sociais. Preparadxs?

Onde está localizado?

O “Monte de Vênus” está localizado logo abaixo do dedo polegar. Confira a imagem:

Textura macia ou dura: o que significa?

Quando essa parte de nossas mãos está macia e “fofinha”, significa que estamos de coração aberto para novos relacionamentos. Tal textura também indica uma maior conexão com o sexo e uma grande tendência a ser viciado em seduzir. Socorro!

Agora, se o monte estiver baixo, rígido ou até mesmo ressecado, as notícias não são tão animadoras: “Normalmente estas são pessoas mais frias, rígidas e de coração fechado para a vida amorosa”, explica Victor.

Dedão rígido ou inclinado

Quem tem o dedão rígido costuma ser bastante teimoso dentro de uma relação. Agora, caso o seu polegar esteja levemente ou muito curvado, há grandes chances de você ser maleável frente às situações, demonstrando uma maior habilidade de adaptabilidade.

Linhas e formatos no “Monte de Vênus”

Agora, vamos para a parte em que o negócio fica sério: algumas linhas dentro dessa região podem indicar tendências de personalidade e até expor certos comportamentos. Veja a seguir:

Triângulo dentro do Monte de Vênus

Quem tem um triângulo em seu monte costuma ser bastante comunicativo e bom de flerte. “O diálogo é algo indispensável e há uma facilidade em impressionar os outros com sua personalidade charmosa e sedutora”, esclarece o tarólogo.

Ilhas dentro do monte

Encontrou pequenas ilhas em meio às linhas das mãos? Xii… Isso significa que dificuldades, discussões e obstáculos estarão te aguardando em seus relacionamentos. Essa é a marca da confusão! Se perceber isso nas palmas do crush, já sabe, né?

Quadrado na região

Victor Valentim explica que o quadrado é o símbolo da Terra e de sua proteção no esoterismo. Portanto, ter um quadro nesta região representa que seu relacionamento está protegido e em segurança. Além disso, há a possibilidade de você estar bastante conectado a luxúria e desejos físicos. Portanto, dê aquela famosa segurada para não prejudicar sua relação!

Tridente

Você deve estar pensando que tridente é coisa do diabo, né? Pois está muito enganado. Quem encontra essa forma nas palmas possui nada menos que a marca da sorte e do bom presságio. “O tridente também fala muito sobre termos encontrado o amor verdadeiro”, revela. Aposto que tá todo mundo caçando um tridente nas mãos agora!

Estrela

A estrela também é um grande símbolo de sucesso nas relações amorosas. “Este traço revela que a pessoa sempre terá a ajuda daqueles que ama”, diz Valentim. Além disso, a estrela nas palmas revela uma personalidade bastante extravagante, sensual e sexual.

Grade no Monte de Vênus

Quem tem a grade no Monte de Vênus costuma ter uma ligação muito mais sexual do que emocional em suas relações afetivas. Portanto, a sensualidade e o sexo possuem um apelo bem maior.

Cruz

Diferente do tridente, a cruz não é um desenho legal para encontrar nas palmas da mãos, já que representa decepções amorosas no relacionamento. Portanto, se observar a cruz nas mãos do crush, vá com calma e oficialize a relação com cautela e atenção.

Pinta no Monte de Vênus

A pinta no “Monte de Vênus” indica problemas ligados aos órgãos reprodutores. Ela também pode estar relacionada a términos ou separações em casamentos ou namoros. “O mais surpreendente é que essas pintas podem surgir e desaparecer repentinamente”, declara.

Linhas fracas

Se as suas linhas estiverem fraquinhas, não se preocupe: isso apenas demonstra uma personalidade mais sensível e menos impulsiva. O contrário — linhas muito marcadas — denuncia alguém bastante intenso.

E se eu não encontrar estes desenhos em minhas mãos?

“Quem não encontra a maioria ou todos esses desenhos nas mãos costuma ter uma vida amorosa mais estável e tranquila”, conclui.