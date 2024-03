John Cena surge pelado no Oscar 2024.

John Cena, ator de Peacemaker e Esquadrão Suicida, subiu pelado no palco do Oscar 2024 para apresentar a categoria de Melhor Figurino. A brincadeira, que está viralizando nas redes sociais, foi uma referência a um acontecimento de 1974, quando um homem nu invadiu a transmissão ao vivo enquanto o apresentador David Niven introduzia a atriz Elizabeth Taylor. Confira o momento:

John Cena on stage naked at the #Oscars

See the full winners list: https://t.co/IctYZ9WO3B pic.twitter.com/LHLf9wifHJ

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 11, 2024