Looks com tom pastel para você se inspirar

O tom pastel – ou candy color para as fashionistas – traz delicadeza a peças fluidas e amplas. E fica ainda mais chique combinado ao branco. As peças têm uma cor mais leve e deixam o look mais moderno.

De várias formas diferentes, as cores podem ser combinadas com acessórios, calças, saias e peças de diversas estações. Elas combinam perfeitamente entre si por culpa da paleta e deixam o visual com um ar doce.

Confira uma seleção de looks que ousam nas candy colors para se inspirar:

Monocromático

–

Virginia veste:

1- CAMISA, R$ 788*, e CALÇA, R$ 588*, ambas de linho, Lenny Niemeyer

2- BOTAS de couro, Studio Chofakian, R$ 998*

–

Virginia veste:

1- VESTIDO, R$ 623*, e SAIA, R$ 495*, ambos de algodão, Plural

2- BOTAS de couro, Studio Chofakian, R$ 998*

Com saia

–

Virginia veste:

1- CASACO de tricô, Zara, R$ 459*

2- VESTIDO, R$ 1 745*, e TOP, R$ 745*, ambos de tricô, Coven

3- BOLSA de couro, Tory Burch, R$ 1 740*

–

Virginia veste:

1- CASACO de crepe, Zara, R$ 459*

2- TOP, R$ 693*, e SAIA*, R$ 1 171, ambos de crepe, L’Atribu por Eugenie Zagame

3- MOCASSINS de nobuck, Studio Chofakian, R$ 550*

–

Virginia veste:

1- TOP de seda, Ralph Lauren, R$ 5 600*

2- VESTIDO de seda, Osklen, R$ 1 497*

3- BOTAS de couro, Studio Chofakian, R$ 998*

4- BRINCOS de metal, Lool, R$ 248* (usados em todas as fotos)

Com calça

–

Virginia veste:

1- BATA de seda, Osklen, R$ 997*

2- CALÇA de crepe, Tig, R$ 1 490*

3- MOCASSINS de nobuck, Studio Chofakian, R$ 550*

Com acessório

–

Virginia veste:

1- BLUSA de tafetá, Beira, R$ 1 323*

2- VESTIDO de crepe, L’Atribu por Eugenie Zagame, R$ 1 976*

3- BOLSA de couro, Fendi, R$ 8 910*

–

Virginia veste:

1- TOP de látex, Osklen, R$ 997*

2- CALÇA de linho, A.Niemeyer, R$ 1 394*

3- BOLSA de couro, Miu Miu, preço sob consulta

*Preços consultados em agosto/2018. Sujeitos à alteração.

Modelo: Virginia Santos (Joy Model) | Beleza: Suy Abreu | Produção de moda: Bi Lessa | Assistente de fotos: Patrick Ferreira | Tratamento de imagens: Doctor Raw

