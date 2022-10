7 fotos que comprovam que os clogs podem ser fashion

Atualizado em 27 out 2022, 19h52 - Publicado em 30 out 2022, 08h31

Por Raíssa Basílio Atualizado em 27 out 2022, 19h52 - Publicado em 30 out 2022, 08h31

Temos um retorno polêmico ao mundo da moda. O que sapatilhas, mocassins, rasteirinhas e pantufas têm em comum? O conforto, assim como os clogs – sim, eles estão de volta. E para quem acha que eles não são lá muito atraentes (sabemos, você pensou nisso), saiba que é sim possível apostar neles para além da busca por sapatos gostosos de usar.

Uma mistura de tamanco com mocassim, esse calçado era bem popular nos 1990, nas versões com e sem salto. Dono de muita praticidade, os clogs tem um quê fashionista e vamos te convencer com apenas 7 imagens. Desafio lançado?

Um mule repaginado

Essa é basicamente uma versão arredondada do mule, com uma abordagem ainda mais atual. Deixando no passado os modelos dos 1990, agora esses sapatos são bem mais elegantes, ideais para diversas ocasiões. Na foto, a modelo está com um jeans larguinho, uma jaqueta de tweed e um par de clogs.

Abaixo vemos o mesmo modelo em um look completamente diferente. Se o anterior poderia funcionar no trabalho, esse tem uma pegada mais casual, com uma cara de primavera/verão. Mostrando que os clogs têm o poder da versatilidade.

Clogs no escritório

Ficou na dúvida se esse calçado realmente funciona para usar em um ambiente de trabalho? Eis mais uma produção que comprova isso. Os clogs também combinam com blazer e terninhos no geral.

Versáteis em qualquer look

Além do preto, os tons neutros são outra opção para se jogar sem medo de ser feliz. Pode caprichar em peças com cores, que o sapato não vai roubar toda a atenção do visual. Aqui temos uma versão em camurça com o fecho no calcanhar, dando mais segurança na hora de andar.

Já na foto acima temos mais um exemplo dos clogs em um lookinho casual com acessórios que chamam ainda mais atenção, como a bolsa vermelha, o maxi brinco e a body chain.

Vestidos, estampas e calças flare

E na falta de mais uma inspiração, temos mais três. Com vestidos, calças flare e estampas. As modelos aparecem com modelagens soltinhas, mas o sapato também funciona com roupas mais justas. Ficou a cara dos anos 1970, não é?

Vai até com meia

Meias até o joelho ficam ótimas com saltos, botas, oxfords e…clogs. No look acima fica claro que o calçado combina com shorts e jaquetas estruturadas.

Depois dessas 7 fotos conseguimos te influenciar positivamente com os clogs?