PETA protesta contra exploração animal nas semanas de moda

A PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) é uma organização não governamental, criada em 1980, que se dedica aos direitos dos animais. Nos anos 1990, eles chamavam a atenção da mídia interrompendo desfiles de moda contra o uso de peles. Neste ano, aliás, não foi diferente: aconteceram novas manifestações durante as Fashion Week internacionais.

O caso mais recente aconteceu ontem (18), durante o desfile da Burberry, na Semana de Moda de Londres. Uma ativista da PETA invadiu o local e desfilou com um cartaz escrito “animais não são roupas”. Ela foi retirada por um segurança. Veja um vídeo abaixo:

As intervenções têm acontecido também fora das passarelas. Do lado de fora de onde ocorrem os shows, apareceram mais manifestantes. Uma mulher pintada como uma cabra posou com uma placa com os dizeres “O futuro da moda é vegano”. Ela chamou atenção ao simular uma extração de lã de caxemira junto com outro ativista. Segundos os manifestantes, as cabras sofrem quando raspam seus pelos. A caxemira tem sido utilizada em fios, têxteis e roupas há centenas de anos.

Continua após a publicidade

Na New York Fashion Week, a situação foi diferente. Uma mulher vestida como uma modelo se infiltrou no desfile da Coach com um cartaz escrito “Peles Matam”. Ela caminhava tranquilamente entre as outras pessoas na passarela e foi retirada com muita agressividade pelos seguranças.

Confira no vídeo abaixo:

#NYFW got a shock when @PETA supporters hit the runway with a powerful statement! It’s time to drop leather @Coach. Lead with heart and not hide.#LeatherTakesLives pic.twitter.com/OhsWILJABZ — PETA UK (@PETAUK) September 8, 2023

Continua após a publicidade

A PETA ficou conhecida por suas intervenções em desfiles de moda ao longo dos anos, que têm como objetivo chamar a atenção para o uso de peles de animais na indústria da moda. A ideia é promover a conscientização sobre os maus-tratos aos animais. Geralmente, eles usam de formas mais impactantes para causar, mas, agora, a abordagem tem sido mais sútil. Apesar das táticas, muitas vezes controversas, a organização teve um impacto ao levantar questões importantes sobre o tratamento de animais na indústria da moda.