Com calça jeans do momento, Katie Holmes já é a mais bem-vestida da semana

Ok, ainda é *apenas* quarta-feira (6), mas não vai ter para ninguém esta semana, o melhor look já é de Katie Holmes. O motivo é simples, é muito mais fácil ficar fabulosa com vestidos luxuosos, mil joias, e peças de Alta-Costura, agora, o bicho pega mesmo é na hora de montar uma produção para o “dia a dia” que seja criativa, confortável, e extremamente desejável – e foi isso o que a atriz e influenciadora de sutiãs fez.

Para o “THROUGH HER LENS: The Tribeca Chanel Women’s Filmmaker Program”, evento patrocinado pela Chanel com o objetivo de financiar projetos de diretoras e roteiristas, em NY, ela apostou em um look da coleção de Pré-Outono 2019 da maison francesa cheio de ideias legais (claro que a etiqueta famosa também dá uma boa ajudada no resultado final).

Fã de calças com silhuetas mais amplas, a artista optou por um jeans com lavagem clara e listras verticais – a padronagem do momento já testada por famosas como Selena Gomez -, escarpim pontudinho branco, que continua com tudo, camisa branca básica, além do toque gênio da jaqueta poderosa em um tom de vermelho.

A bolsa clássica de matelassê preta completou a produção perfeita!